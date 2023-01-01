التهاب الزائدة الدودية: دليل شامل للأعراض، الأسباب، والعلاج الجراحي



التهاب الزائدة الدودية التهاب الزائدة الدودية

التهاب الزائدة الدودية هو حالة طبية طارئة تتطلب دائمًا إجراء عملية جراحية في أقرب وقت ممكن لإزالة الزائدة الدودية، ويمكن للشخص العيش بشكل جيد بدونها.

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هناك نوعان من التهاب الزائدة الدودية:التهاب الزائدة الدودية الحاد، وهو النوع الأكثر شيوعًا من التهاب الزائدة الدودية، تبدأ أعراضه فجأة وتزداد سوءًا بسرعة في غضون ساعات قليلة.التهاب الزائدة الدودية المزمن، ويعني التهاب الزائدة الدودية المزمن أن الزائدة الدودية ملتهبة، لكنها لا تزداد سوءًا عادةً. وبينما تكون الأعراض أخف عادةً، يمكن أن يعود الألم بعد أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات. ولأن الأطباء يعرفون القليل عن التهاب الزائدة الدودية المزمن، فمن الصعب تشخيصه.التهاب الزائدة الدودية هو التهاب يصيب الزائدة الدودية، وهي عبارة عن أنبوب من الأنسجة طوله 3 1/2 بوصة يمتد من الأمعاء الغليظة في الجانب الأيمن السفلي من الجسم، ويمكن أن يصاب بالتهاب الزائدة الدودية نتيجة لظروف معينة، مثل فرط نمو البكتيريا في الأمعاء، أو تصلب البراز، أو التهاب القولون، وفقًا لموقع "webMd" الطبي.ما هي أسباب التهاب الزائدة الدودية؟يحدث التهاب الزائدة الدودية عندما يتم انسداد الزائدة الدودية، غالبًا بسبب البراز أو جسم غريب أو السرطان، وقد ينتج الانسداد أيضًا عن عدوى حيث يمكن أن تتضخم الزائدة الدودية استجابة لأي عدوى في الجسم.ويمكن أن تسببها بعض الحالات أيضًا، بما في ذلك:حصوات الزائدة الدودية، يمكن أن يجف البراز القديم ويتحول إلى حصوات صلبة تلتصق بعد ذلك في فتحة الزائدة الدودية، ونظرًا لأن هذه الحصوات تحمل البكتيريا ويمكنها أيضًا حبس بكتيريا أخرى داخل الزائدة الدودية، فمن المحتمل أن تسبب التهابًا.تضخم الغدد الليمفاوية، يُعد الجهاز الليمفاوي جزءًا من جهاز المناعة الذي يساعد للجسم على تنظيم السوائل وتصفية البكتيريا وتكوين خلايا الدم البيضاء، وفي حالة تضخم الغدد الليمفاوية، تبدأ الغدد الليمفاوية في إنتاج خلايا إضافية استجابةً لفيروس أو عدوى، ونظرًا لأن الزائدة الدودية تحتوي على أنسجة لمفاوية، فقد تتفاعل بالتورم - حتى لو لم تكن مصدر العدوى، يتسبب هذا التورم في انسداد يؤدي إلى الإصابة بعدوى.التهاب القولون، إذا كانت الأمعاء الغليظة ملتهبة، فقد يؤثر ذلك على الزائدة الدودية - إما من خلال انتشار العدوى أو بسبب التهيج.الأورام، على الرغم من ندرة حدوثها، إلا أن الأورام يمكن أن تنمو داخل الزائدة الدودية، مما يؤدي إلى التهاب الزائدة الدودية.الطفيليات، إذا حجب الطفيلي فتحة الزائدة الدودية أو حجبها جزئيًا، فقد تلتهب.التليف الكيسي، يعاني بعض الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي من زيادة حجم الزائدة الدودية، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية.أعراض التهاب الزائدة الدوديةتتضمن الأعراض الكلاسيكية لالتهاب الزائدة الدودية ما يلي:ألم في أسفل البطن الأيمن أو ألم بالقرب من السرة يتحرك إلى الأسفل، هذه هي العلامة الأولى عادةً، قد يختلف مكان ألم الزائدة الدودية لدى بعض الأشخاص، اعتمادًا على مكان الزائدة الدودية، وإذا كانت خلف القولون، على سبيل المثال، فقد يشعر الشخص بألم بالقرب من الحوض، وإذا كانت السيدة حاملًا، فقد يبدأ الألم في الأعلى، حيث يمكن أن تتحرك الزائدة الدودية أثناء الحمل.فقدان الشهيةالغثيان والقيء بعد وقت قصير من بدء آلام البطنانتفاخ البطنحمىعدم القدرة على إخراج الغازاتتتضمن الأعراض الأقل شيوعًا لالتهاب الزائدة الدودية ما يلي:ألم خفيف أو حاد في أي مكان في الجزء العلوي أو السفلي من البطن أو الظهر أو المؤخرةتبول مؤلم أو صعبالقيء قبل بدء آلام البطنتقلصات شديدةإمساك أو إسهال مع غازاتوتتضمن علامات التهاب الزائدة الدودية أثناء الحمل ما يلي:ارتجاع الحمض أو عسر الهضمألم الحوضألم أسفل القفص الصدريألم عند التبولإذا كان لدي المريض أي من هذه الأعراض، فاستشيري الطبيب على الفور، يحدث التهاب الزائدة الدودية الحاد فجأة ويتطور بسرعة على مدار 24 ساعة، التشخيص والعلاج في الوقت المناسب مهمان، لا تأكل أو تشرب أو تستخدم أي مسكنات للألم أو مضادات الحموضة أو الملينات أو الضمادات الدافئة.علاج التهاب الزائدة الدوديةيتم علاج التهاب الزائدة الدودية دائمًا تقريبًا كحالة طارئة، وتُعَد الجراحة لإزالة الزائدة الدودية، والتي تسمى استئصال الزائدة الدودية، العلاج القياسي لجميع حالات التهاب الزائدة الدودية تقريبًا.