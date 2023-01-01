التهاب الزائدة الدودية: الأعراض والمضاعفات



التهاب الزائدة الدودية التهاب الزائدة الدودية

يمكن أن يصيب التهاب الزائدة الأشخاص من أي عمر، إلا أن التهاب الزائدة الدودية نادر الحدوث عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، ومن المرجح أن يؤثر على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و30 عامًا والأشخاص الذين تم تحديدهم كذكور عند الولادة، وإذا كان التهاب الزائدة الدودية منتشرًا في العائلة، فقد يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة به في مرحلة ما، ولكنها ليست حالة تنتقل إلى الأجيال القادمة، ولكن بعض العوامل الوراثية قد تعرضك لخطر أكبر.



يحدث التهاب الزائدة الدودية عندما يتم انسداد الزائدة الدودية، غالبًا بسبب البراز، أو جسم غريب، أو السرطان، وقد ينجم الانسداد أيضًا عن العدوى، حيث يمكن أن تنتفخ الزائدة الدودية استجابةً لأي عدوى في الجسم، بحسب "webMD" الطبي.



ويمكن أن تسبب بعض الحالات أيضًا التهاب الزائدة الدودية، بما في ذلك:

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حصوات صلبة، يمكن أن يجف البراز ويتحول إلى حصوات صلبة تلتصق بعد ذلك في فتحة الزائدة الدودية، ونظرًا لأن هذه الحصوات تحمل البكتيريا ويمكنها أيضًا احتجاز بكتيريا أخرى داخل الزائدة الدودية، فمن المحتمل أن تسبب الالتهاب.تضخم الغدد الليمفاوية، الجهاز اللمفاوي هو جزء من الجهاز المناعي الذي يساعد الجسم على تنظيم السوائل، وتصفية البكتيريا، وتكوين خلايا الدم البيضاء، وفي حالة تضخم الغدد الليمفاوية، تبدأ العقد الليمفاوية في إنتاج خلايا إضافية استجابةً لفيروس أو عدوى، نظرًا لأن الزائدة الدودية تحتوي على أنسجة لمفاوية، فقد تتفاعل عن طريق التورم - حتى لو لم تكن مصدر العدوى، ويمكن أن يسبب هذا التورم انسدادًا يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.التهاب القولون، وإذا كانت الأمعاء الغليظة ملتهبة، فقد يؤثر ذلك على الزائدة الدودية — إما من خلال انتشار العدوى أو بسبب التهيج.الأورام، على الرغم من أن ذلك نادر، إلا أنه يمكن أن تنمو الأورام داخل الزائدة الدودية، مما يؤدي إلى التهاب الزائدة الدودية.الطفيليات، إذا قام طفيل بسد فتحة الزائدة الدودية أو سدها جزئيًا، فقد تصبح ملتهبة.تليّف كيسي، يعاني بعض الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي من زيادة حجم الزائدة الدودية، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية.تشمل أعراض التهاب الزائدة الدودية ما يلي:ألم في الجزء السفلي الأيمن من البطن أو ألم بالقرب من السرة يتحرك للأسفل، وعادة ما تكون هذه هي العلامة الأولى، وقد يختلف موقع ألم الزائدة الدودية لدى بعض الأشخاص، اعتمادًا على مكان وجود الزائدة الدودية، وإذا كان خلف القولون، على سبيل المثال، قد تشعر بألم بالقرب من الحوض، وإذا كانت السيدة حاملاً، فقد يبدأ الألم في الأعلى، حيث يمكن أن تتحرك الزائدة الدودية أثناء الحمل.فقدان الشهيةالغثيان والقيء بعد وقت قصير من بدء آلام البطنبطن منتفخةحمىعدم القدرة على إخراج الغازاتتشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا لالتهاب الزائدة الدودية ما يلي:ألم خفيف أو حاد في أي مكان في الجزء العلوي أو السفلي من البطن أو الظهر أو المؤخرةالتبول مؤلم أو صعبالقيء قبل أن يبدأ ألم البطنتشنجات شديدةالإمساك أو الإسهال مع الغازاتتشمل العلامات غير النمطية لالتهاب الزائدة الدودية أثناء الحمل ما يلي:الارتجاع الحمضي أو عسر الهضمآلام الحوضألم تحت القفص الصدريألم عند التبوليأتي التهاب الزائدة الدودية الحاد فجأة ويتطور بسرعة خلال 24 ساعة، والتشخيص والعلاج في الوقت المناسب مهمان، ومن الضروري عدم الأكل أو الشرب أو استخدم أي مسكنات للألم أو مضادات الحموضة أو المسهلات أو منصات التدفئة.علاج التهاب الزائدة الدوديةيتم علاج التهاب الزائدة الدودية دائمًا كحالة طارئة، وتعتبر عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية، والتي تسمى استئصال الزائدة الدودية، هي العلاج القياسي لجميع حالات التهاب الزائدة الدودية تقريبًا.وبشكل عام، إذا اشتبه الطبيب في الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية، فسوف يقوم بإزالتها بسرعة لتجنب تمزقها، وإذا كان لدى المريض خراج، فقد يحتاج إلى إجراءين: الأول لتصريف القيح والسوائل من الخراج، والآخر لإخراج الزائدة الدودية، ولكن بعض الأبحاث تظهر أن علاج التهاب الزائدة الدودية الحاد بالمضادات الحيوية قد يساعدك على تجنب الجراحة.مضاعفات التهاب الزائدة الدوديةإذا تركت دون علاج، فسوف تنفجر الزائدة الدودية الملتهبة، مما يؤدي إلى انتشار البكتيريا والحطام إلى تجويف البطن، وهو الجزء المركزي من الجسم الذي يضم الكبد والمعدة والأمعاء، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب الصفاق، وهو عدوى خطيرة في بطانة تجويف البطن، ويمكن أن يكون مميتًا ما لم يتم علاجه سريعًا بالمضادات الحيوية القوية والجراحة لإزالة القيح.خراج، في بعض الأحيان يمكن أن يتطور خراج، أو مجموعة من القيح، عندما تنفجر الزائدة الدودية، وعادةً ما يقوم الطبيب بتصريف الخراج وستتم إزالة الزائدة الدودية أثناء الجراحة.الناسور، على الرغم من ندرته، فمن الممكن أيضًا أن يتشكل الناسور بعد استئصال الزائدة الدودية، الناسور هو ممر بين جزأين من الجسم لا ينبغي أن يكون هناك، في حالة التهاب الزائدة الدودية، يمكن أن يتشكل ناسور يشمل الأمعاء، ويتطلب الناسور عملية جراحية لإصلاحه.وتشمل المضاعفات الأخرى التي يمكن أن تحدث بعد التهاب الزائدة الدودية انسداد الأمعاء الدقيقة.