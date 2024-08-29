التنسيق 2024 .. دليل كامل: كيفية تقليل الاغتراب خطوة بخطوة

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يبحث الكثير عن من طلاب وطالبات الثانوية العامة 2024، والملتحقين بالعام الدراسي الجامعي 2024-2025، والتي ظهرت لهم نتيجة المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق 2024 عن خطوات تقليل الاغتراب .

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تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامةتعلن نتيجة تقليل الأغتراب 2024 في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون في إطار المنطقة الجغرافية أ.موعد تقليل الاغتراب 2024أوضحت الوزارة، أن تقليل الاغتراب يتاح أمام طلاب الثانوية العامة 2024 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، من يوم الخميس المقبل، 29 أغسطس 2024، وتنتهي يوم الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024.8 شروط للتحويل وتقليل الاغترابأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط تحويل تقليل الاغتراب، أكدت على أن كل طالب وطالبة يريد التحويل من كلية إلى أخرى مناظرة عليه اتباع الشروط التالية:1- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.2- التحويل غير المناظر يتطلب استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.3- لا توجد تحويلات ورقية.4- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.5- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.6- التحويل يكون عبر موقع التنسيق الإلكتروني فقط.7- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.8- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).غدا .. تقليل الاغترابوأوضحت وزارة التعليم العالي إن لينك تقليل الاغتراب 2024 سيكون متاحًا أمام الطلاب وفتح باب التسجيل عليه بدءًا من بعد عد الخميس الموافق 29-8-2024، وسوف تستمر مرحلة تقليل الاغتراب لمدة 5 أيام، على ان تنتهي يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر المقبل، وذلك للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.المقصود بـ تقليل الاغتراب؟يعد الغرض الأساسي من السماح للطالب بإجراء تقليل اغتراب بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق لأحد الكليات أن يلتحق بكلية في «منطقة أ»، (الأقرب لمكان سكنه)، وليس الغرض من التحويل تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه لكلية آخرى، حيث ينقسم تقليل الاغتراب إلى نوعين تحويل مناظر وتحويل غير مناظر.