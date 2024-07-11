التموين تتحفظ على 2.5 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

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تواصل الرقابة التموينية حملاتها على الأسواق وجميع المنشآت التموينية بهدف التصدي لمحاولات الاستيلاء علي المال العام وحماية حقوق المواطن.

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وتمكنت حملة رقابية لمديرية تموين القاهرة بالتعاون مع الجهات المعنية من ضبط سيارة نقل بنطاق التبين محملة بـ 2.5 طن دقيق مدعم، والمخصص للمخابز البلدية قبل بيعها في السوق السوداء، بقيمة نقدية عالية.يأتي ذلك استمراراً في المضي قدما للقضاء على جميع أوجه الغش والاحتكار للسلع الأساسية والتلاعب، في إطار تشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة خاصة الدقيق البلدي المدعمكانت معلومات قد وردت لمديرية تموين القاهرة، بقيام أحد الأشخاص عبر سيارة نقل بجلب وتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم المهرب من بعض أصحاب المخابز البلدية بغرض الاتجار به في السوق السوداء، وفى طريقها لبيعه، وبناء على تعليمات ناصر ثابت مدير تموين القاهرة بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، تم تشكيل حملة تموينية.أسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل ومحملة بصندوقها 2.5 طن دقيق بواقع 49 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي وزن 2 ونصف طن دقيق بلدي مدعم بغرض الاتجار في السواق السوداء.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جنح بتلك المخالفات والعرض علي النيابة العامة، وإيداع الكمية المضبوطة من الدقيق بأحد مطاحن وزارة التموين والتجارة.جاء ذلك بناء على تحريات مباحث التموين وتم تحرير المحضر بنيابة التبين