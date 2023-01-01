التمارين المكثفة يمكن أن تسبب زيادة الوزن

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الحفاظ على الوزن.. في ظل التطور التكنولوجي وإمكانية إنجازك أغلب المهام وأنت جالس على كرسي المكتب أمام جهازك الإلكتروني، أصبح الكثير من الأشخاص ضحايا زيادة الوزن بسبب الجلوس المستمر على الكرسي والإهمال تجاه عادات الأكل الصحية، ويلجأ معظم الأشخاص إلى ممارسة التمارين الرياضية المكثفة للتحكم في وزنهم، ولكن هل تعلم أن التمارين المكثفة التي يتم القيام بها لفقدان الوزن يمكن أن تسبب زيادة الوزن.

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زيادة الوزن بسبب التمرينات المكثفةووفق لموقع " jagran"، إذا كنت تريد إنقاص الوزن، فإن أول ما يتبادر إلى ذهنك هو اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، يعتبر النظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام كونها مهمة لفقدان الوزن، لكن هناك من يظن أنه إذا مارس التمارين الرياضية المكثفة أو بشكل حماسي سيساعده على فقدان ووزنه بشكل أسرع، غافلًا أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.هل الرياضة بعد الأكل تزيد الوزن؟ - ويب طبالخمول طوال اليومإذا ظل الشخص غير نشط طوال اليوم وقام بممارسة تمرينات مكثفة واستخدمها لتعزية نفسه بأنه قام بشيء صحي واحد خلال اليوم، فإن هذا الرضا الزائف لن يقلل الوزن بالشكل المطلوب، بل سوف يزداد الوزن بالجلوس أو الاستلقاء في مكان واحد.اكتساب المزيد من العضلاتتدريب القوة المكثف يقوي العضلات، كما أن استهلاك كميات كافية من البروتين مع ممارسة التمارين الرياضية يؤدي أيضًا إلى اكتساب العضلات، وهذا يزيد من احتمالية زيادة الوزن.احتباس السوائلأثناء ممارسة التمارين الرياضية المكثفة، قد تجد أن وزنك يزداد بسرعة لبضعة أيام، إذا كنت تستهلك المزيد من الصوديوم مع ممارسة التمارين الرياضية المكثفة، فإنك تشرب أيضًا المزيد من الماء خلال هذه الفترة، ولكننا غير قادرين على طرد الكثير في البول، مما يؤدي إلى احتباس السوائل ويمكن أن يزيد الوزن.استخدام المكملات الغذائيةإذا كنت تتناول أي فيتامينات أو مكملات غذائية بعد ممارسة التمارين الرياضية بدون استشارة طبيب، فمن الممكن أن تسبب أيضًا مشكلة زيادة الوزن.وعليك أن تعلم أن عدم النوم الكافي والتوتر وبعض المتلازمات والأمراض والأضطرابات مثل متلازمة تكيس المبايض وأمراض عدم التوازن الهرموني المرتبطة بالغدة الدرقية كلها عوامل تعمل على زيادة الوزن، وعليك استشارة الطبيب ومتخصص التغذية واللياقة البدنية لمساعدتك في الحفاظ على صحتك والحصول على وزن مناسب.