التفاصيل الكاملة لغرق لانش سياحي في مرسى علم



غرق لانش سياحي غرق لانش سياحي

تعرض مركب سياحي لحادثة خطيرة، بعد اصطدامه بالشعاب المرجانية في منطقة شعاب سطايح، مما أدى إلى غرقه بالكامل.

قد يعجبك أيضا...

ووفقًا للمصادر، فقد تسربت المياه إلى داخل المركب بسرعة كبيرة، ولم تفلح المحاولات المتعددة لقطره أو رفعه من قاع البحر العميق.وحصل موقع صدى البلد على الصور الأولى لـ لانش سياحى تعرض للشحط بمنطقة سطايح جنوب مرسى علم ، حيث تم انقاذ جميع السياح الأجانب اللذين كانوا على متن اللنش السياحى ونقلهم الى مركب آخر بعد غرق المركب .وتعرض لانش سياحي لحادثة خطيرة، بعد اصطدامه بالشعاب المرجانية في منطقة شعاب سطايح، مما أدى إلى غرقه بالكامل.ووفقًا للمصادر، فقد تسربت المياه إلى داخل المركب بسرعة كبيرة، ولم تفلح المحاولات المتعددة لقطره أو رفعه من قاع البحر العميق.إنقاذ ركاب لانش سياحي مرسى علم بفضل التدخل السريعتم إنقاذ جميع الركاب البالغ عددهم 24 سائحًا فرنسيًا، بالإضافة إلى طاقم المركب، بفضل التدخل السريع لأحد المراكب المجاورة الموجودة في المنطقة، مركب "أوسينوس"، الذي هرع إلى مكان الحادث فور تلقيه البلاغ، وتم نقل السياح إلى ميناء قريب من سواحل مدينة مرسى علم بسلام وتقديم كافة الخدمات الضرورية لهم.إنقاذ السياح بفضل التدخل السريعتم إنقاذ جميع الركاب البالغ عددهم 24 سائحًا فرنسيًا، بالإضافة إلى طاقم المركب، بفضل التدخل السريع لأحد المراكب المجاورة الموجودة في المنطقة، مركب "أوسينوس"، الذي هرع إلى مكان الحادث فور تلقيه البلاغ، وتم نقل السياح إلى ميناء قريب من سواحل مدينة مرسى علم بسلام وتقديم كافة الخدمات الضرورية لهم.بدء التحقيقات لتقييم الأضراربعد عملية الإنقاذ، بدأت الجهات المختصة تحقيقات مكثفة لتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالمركب والشعاب المرجانية.وتشمل التحقيقات فحص المركب المتضرر وتقييم الأضرار البيئية المحتملة التي قد تكون نتجت عن هذا الحادث، كما تعمل الفرق المختصة على وضع خطة لقطر المركب إلى أقرب ميناء لاستكمال الإجراءات اللازمة.أهمية السلامة البحريةتسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة البحرية، خاصة في المناطق التي تتميز بالشعاب المرجانية، كما تبرز الحادثة ضرورة توفير تجهيزات السلامة المناسبة على متن المراكب السياحية لضمان سلامة الركاب في حالات الطوارئ.جهود الإنقاذ المستمرةأشاد العديد من السياح المستنجدين بجهود فرق الإنقاذ التي وصلت في الوقت المناسب، مما ساهم في إنقاذ حياتهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم بعد الحادث، وأكد المسؤولون أن سلامة الركاب كانت الأولوية القصوى خلال عملية الإنقاذ، وأنهم سيواصلون العمل لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.إعادة النظر في إجراءات السلامةيدرس الآن مشغلو الرحلات البحرية والجهات المختصة الإجراءات المتبعة لتعزيز معايير السلامة والأمان خلال الرحلات السياحية، لضمان توفير تجربة آمنة وممتعة لجميع السياح الذين يزورون منطقة مرسى علم الجميلة.وفى سياق آخر يستعد مطار مرسى علم الدولي،، لاستقبال 24 رحلة طيران دولية تقل على متنها 11 ألف سائح. ويأتي هذا ضمن إجمالي 144 رحلة من المتوقع استقبالها خلال الأسبوع، بدءًا من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبل.تقوم السلطات المختصة داخل المطار بتسهيل إجراءات الوافدين وتطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية، ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، توجيهاته لجهاز محميات البحر الأحمر بتشكيل لجنة خاصة لتقييم خسائر الشعاب المرجانية بعد حادث شحوط وغرق لانش سياحي في منطقة سطايح جنوب شرق مرسى علم.وجاءت هذه التوجيهات بهدف تقديم تقرير مفصل يوضح حجم الأضرار والخسائر في الشعاب المرجانية.تفاصيل الحادثة والتحقيقات الأوليةكشف التحقيقات الأولية الخاصة بحادث غرق اللانش السياحي المتخصص في رحلات سفاري الغوص، عن اصطدام اللانش بالشعاب المرجانية مما أدى إلى حدوث ثقب كبير بجسم اللانش وتسرب المياه بسرعة داخله، مما تسبب في غرقه بالكامل.وتم إنقاذ 24 سائحًا، معظمهم من الجنسية الفرنسية، كانوا على متن اللانش بفضل التدخل السريع لأحد اللنشات المجاورة الموجودة في المنطقة.عملية الإنقاذ السريعةتمكنت فرق الإنقاذ من نقل السياح المتواجدين على اللانش المنكوب إلى أحد المراسي القريبة من سواحل مدينة مرسى علم دون أي إصابات.وأشاد السياح بالخدمات الضرورية التي قدمت لهم بعد إنقاذهم، مما ساهم في الحفاظ على سلامتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.جهود المحافظة في حماية البيئةتأتي توجيهات المحافظ عمرو حنفي بتشكيل لجنة لتقييم خسائر الشعاب المرجانية كجزء من جهود المحافظة لحماية البيئة البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية التي تعد من أهم معالم الجذب السياحي في منطقة البحر الأحمر. وتعمل اللجنة على إعداد تقرير مفصل عن حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الحادث وتقديم توصيات للحد من تأثيرات مثل هذه الحوادث في المستقبل.وفى سياق اخر أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد والطوارئ بمينائي سفاجا والغردقة لاستقبال عمالة الحج بعد انتهاء موسم الحج حيث استقبل ميناء سفاجا 7600 من العمالة على متن العبارتين الرياض وسينا بينما استقبل ميناء الغردقة 3400 راكب من عمالة الحج على متن العبارة القاهرة وتم تسيير رحلات مكوكية للعبارتين الرياض وسينا لاستقبال الأعداد المتزايدة من العمالة حيث بلغ إجمالي عدد العمالة المغادرين 22 ألف راكب وقامت لجنة من هيئة التفتيش البحري بالمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للإبحار وتوفير كافة إجراءات التأمين ومعدات الإطفاء والإنقاذ بما يتناسب مع اعداد الركاب.