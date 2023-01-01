التفاصيل الكامة لإضافة Chrome ميزة تصفح الويب "بصورة داخل صورة" على أندرويد

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كشف تقرير حديث أن نسخة كروم M124 ستتيح للمستخدمين القدرة على فتح صفحات الويب داخل التطبيق في "وضع صورة داخل صورة"، مما يتيح لك التبديل بين صفحة الويب والتطبيق دون إغلاق جلسة التصفح.



وتأتي هذه الميزة إلى تطبيقات أندرويد التي تستخدم علامات تبويب Chrome المخصصة ، والتي تتيح للمطورين توفير تجارب تصفح مخصصة داخل تطبيقاتهم، وإذا كان متاحًا في أحد التطبيقات التي تستخدمها، فسترى سهمًا جديدًا لأسفل في الزاوية العلوية اليسرى من صفحة الويب داخل التطبيق، اضغط على السهم، وسيتم تصغير صفحة الويب إلى نافذة عائمة في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة، ويمكنك الضغط على النافذة لفتح علامة التبويب احتياطيًا.



وتبدو هذه الميزة في الواقع مفيدة جدًا ، ولا يمكن إحصاء عدد المرات التي تضطر فيها إلى إغلاق صفحة ويب داخل التطبيق للإشارة إلى شيء ما داخل التطبيق، ثم فقدت كل ما كنت تبحث عنه، والميزة متاحة فقط فى التطبيقات التى تستخدم متصفحات الجوال المستندة إلى Chrome في الوقت الحالي، ولكن نأمل أن يحذو الآخرون حذوها.