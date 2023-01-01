التعليم يوضح حقيقة "مروحة في اللجنة": لا صحة لما يتم تداوله

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يستعد طلاب الثانوية العامة 2024 ، لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 الذي من المقرر أن ينطلق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ، ويوم 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية .



إحصائيات هامة عن منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024

وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن أبرز إحصائيات منظومة امتحانات الثانوية العامة ، يبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيخوضوا امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ 745 ألف طالب هذا العام



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك 162 ألف معلم يشاركون في منظومة عمل امتحانات الثانوية العامة 2024.

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كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ 1981 لجنة موزعة على مستوى الجمهوريةأرقام جلوس الثانوية العامة تصل المديريات التعليمية اليوم استعدادا لتوزيعها بالمدارس غداأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 للمديريات التعليمية اليوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024.وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تسليم بطاقات أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 لمديريات التربية والتعليم، اليوم، يأتي تمهيدًا لتسليمها للطلاب في المدارس غداً الثلاثاء المقبل الموافق 28 مايو 2024.وتتيح أرقام جلوس الثانوية العامة 2024، كافة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان).يأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارة لـ امتحانات الثانوية العامة 2024، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل."اللي عايز يجيب"|وزير التعليم يرد على مطالب تركيب مراوح بلجان الثانوية العامةوحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن مطالب أولياء الأمور بتوفير مراوح في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024؛ لتخفيف حرارة الطقس على الطلاب أثناء سير الامتحان .حيث قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : سنحاول زيادة عدد المراوح في اللجان بقدر الإمكان لكن نطالب مجالس الآباء والأمناء مع مديري الادارات التعليمية بالمشاركة معنا.وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، “لو في طالب عايز يجيب مروحة يجيبها بس مايحطهاش اودامه يحظها في الجنب للناس كلها في لجنته بالتنسيق مع مدير الادارة ويجيبها”.نصائح وزير التربية والتعليم للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة 2024راجعوا امتحانات الثانوية العامة الخاصة بالأعوام الماضية على موقع الوزارة لأن امتحانات 2024 لن تختلف عنهاإلتزموا بالقواعد الموجودة خلف أرقام جلوس الثانوية العامة 2024ادخلوا على موقع وزارة التعليم وحملوا كتب المفاهيم وتعرفوا على مضمونها قبل توزيعها بلجان امتحانات الثانوية العامة 2024شاهدوا الفيديو التوضيحي المنشور على صفحة الوزارة على فيس بوك بشأن طرق التعامل مع البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2024 وإلتزموا بما جاء فيه .في حالة التردد في الاجابة في البابل شيت قم بعمل علامة × على الاجابة الخطأ وظلل الاجابة الصحيحة تظليلا كاملااحضروا إلى اللجان مبكرا لتتمكنوا من الدخول قبل موعد الامتحان بـ 10 دقائق للإنتهاء من ملء البيانات قبل توزيع الأسئلةاحذروا حيازة الموبايل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 .. لانه حتى لو كان مغلقا جريمة سيتم عمل محضر غش للطالبإلتزموا بالسلوك الصحيح مع الملاحظينعلى كل طالب التأكد من أن الملاحظ وقع له على بياناته منعا لأي اخطاء تحدث في البيانات نتيجة لتوتر الطلاباهدوا وماتوتروش نفسكممواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024وفقا لما أكده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون بنفس مواصفات العام الماضي تماما دون أي تغيير.حيث قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون مقسمة كالتالي: 30% لقياس مهارات الفهم البسيط + 30% لقياس مهارات حل مشكلات والمستويات العليا للتفكير + 40% لقياس مهارات الفهم العميق.وناشد حجازي طلاب الثانوية العامة 2024، بالاطلاع على امتحانات الثانوية العامة الخاصة بالأعوام الماضية ، لمعرفة عدد الأسئلة في كل مادة.وأكد الدكتور رضا حجازي ، أن امتحانات الثانوية العامة لا تضعها لجنة بعينها، ولكن يتم سحب أسئلتها من بنك الأسئلة، ثم يتم مراجعة الاختبار من حيث التحرير فقط .وشدد الدكتور رضا حجازي على أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستعقد بنظام الأوبن بوك أو الكتاب المفتوح، لافتاً إلى استمرار توزيع كتيب المفاهيم مع كل امتحان في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 .التعريب مستمر في امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب مدارس اللغاتأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم إتاحة التعريب لطلاب اللغات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 .قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن التعريب مستمر هذا العام لطلاب مدارس اللغات ، بحيث يتاح لطلاب المدارس اللغات الاجابة عن الاسئلة المقالية باللغة العربية إن أرادوا ذلك.جدول امتحانات الثانوية العامة 2024الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنيةالاربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الاحصاءإجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربيةالثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الاجنبية الثانيةالسبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخالثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الاولىالسبت 6 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافياالاربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفسالسبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكاملالاربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفةالسبت 20 يوليو 2024 : الديناميكاجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمكفوفين- الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية- الاربعاء 12 يونيو 2024 : التربية الوطنية-اجازة عيد الاضحى المبارك من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024-السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية (الورقة الاولى)- الاثنين 24 يونيو 2024 : اللغة العربية (الورقة الثانية)- الأربعاء 26 يونيو : اللغة الاجنبية الأولى (الورقة الأولى )- السبت 29 يونيو 2024 : اللغة الأجنبية الأولى ( الورقة الثانية)-الاثنين 1 يوليو 2024 : الجغرافيا (الورقة الاولى)- الاربعاء 3 يوليو 2024 : الجغرافيا ( الورقة الثانية)- السبت 6 يوليو 2024 : الفلسفة - المنطق- الاثنين 8 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية (ورقة اولى) - اللغة الاجنبية الثانية (ورقة ثانية)- الاربعاء 10 يوليو 2024 : علم النفس - علم الاجتماع- السبت 13 يوليو 2024 : التاريخ (الورقة الاولى)- الاثنين 15 يوليو 2024 : التاريخ (الورقة الثانية)-الاربعاء 17 يوليو 2024: الاقتصاد- السبت 20 يوليو 2024 : الاحصاءجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لمدارس المتفوقين- الاثنين 10 يونيو : التربية الدينية - التربية الوطنية- اجازة عيد الاضحى المبارك من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو- السبت 22 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم اللغة العربية-الاربعاء 26 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الانجليزية- السبت 29 يونيو : مقاييس المفاهيم الكيمياء- الاربعاء 3 يوليو : مقاييس المفاهيم الفيزياء- السبت 6 يوليو : مقاييس المفاهيم الجيولوجيا + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية- الاربعاء 10 يوليو : مقاييس المفاهيم اللغة الانجليزية- السبت 13 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الاجنبية الثانية + مقاييس المفاهيم اللغة الاجنبية الثانية-الاثنين 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - 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