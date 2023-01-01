"التعليم": ضبط المتورطين في تصوير ونشر امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالثانوية العامة

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صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالب قام بتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الكيمياء باستخدام هاتف محمول بلجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية.



كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة بسيون التعليمية بمحافظة الغربية قام بالغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول خلال امتحان مادة الكيمياء وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.



وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم ضبط طالب بهاتف محمول وسماعة أذن بلجنة بإدارة المنشأة الحديثة التعليمية بمحافظة سوهاج خلال امتحان مادة الجغرافيا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

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وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم ضبط طالب بلجنة بإدارة ببا التعليمية بمحافظة بني سويف خلال امتحان مادة الجغرافيا، قام بمحاولة الغش الالكتروني باستخدام هاتف محمول وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.