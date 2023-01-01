التعليم تُشدّد على منع الغشّ داخل لجان امتحانات نهاية العام: إجراءاتٌ صارمةٌ وعقوباتٌ مُغلّظةٌ



امتحانات امتحانات

شددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، على كافة المدارس التابعة لها، ضرورة ضبط لجان سير امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، واتخاذ كافة الإجراءات لمنع الغش داخل اللجان.



وأكدت مديريات التعليم على المدارس، ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للامتحانات، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، والتي من المقرر أن تنطلق الأربعاء 8 مايو موعد انطلاق ماراثون امتحانات النقل بمختلف المراحل لنهاية العام الدراسي 2023/2024 الدور الأول.



ووجهت المديريات على المدارس ضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والاستعداد التام للامتحانات، مشددين على الرجوع إلى غزفة العمليات بالمديرية حال ظهور أي مشكلة أو معوقات داخل اللجانن للعمل على سرعة حلها.

قد يعجبك أيضا...

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على كافة المديريات التابعة لها، ضرورة التأكيد على المدارس الاستعداد التام لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2023/ 2024، والتي من المقرر انطلاقها بدءً من الأربعاء الماضي، فور انتهاء عيد القيامة.وأكدت التعليم علي المديريات ضرورة تجهيز كافة لجان الامتحانات، وإعداد أرقام جلوس الطلاب وكذلك ترقيمها داخل اللجان حسب مقاعد الطلاب وترتيبهم الأبجدي، وإعلانها في المدرسة بمكان ظاهر.كما وجهت وزارة التعليم، بضرورة البدء في إجراءات طباعة الأسئلة، وتجهيز أوراق إجابة للطلاب، وإعداد جداول توزيع المراقبين والملاحظين على اللجان، وتجهيز الكنترولات لأعمال تصحيح امتحانات صفوف النقل.