التعليم تُشدّد على منع الغشّ داخل لجان امتحانات نهاية العام: إجراءاتٌ صارمةٌ وعقوباتٌ مُغلّظةٌ

شددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، على كافة المدارس التابعة لها، ضرورة ضبط لجان سير امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، واتخاذ كافة الإجراءات لمنع الغش داخل اللجان.
وأكدت مديريات التعليم على المدارس، ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للامتحانات، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، والتي من المقرر أن تنطلق الأربعاء 8 مايو موعد انطلاق ماراثون امتحانات النقل بمختلف المراحل لنهاية العام الدراسي 2023/2024 الدور الأول.
ووجهت المديريات على المدارس ضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والاستعداد التام للامتحانات، مشددين على الرجوع إلى غزفة العمليات بالمديرية حال ظهور أي مشكلة أو معوقات داخل اللجانن للعمل على سرعة حلها.
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