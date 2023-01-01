التعليم توجه بفتح تحقيق في واقعة غش جماعي بلجان الشهادة الإعدادية

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدير مديرية التعليم بمحافظة الشرقية، بضرورة فتح تحقيق في صور الغش الجماعي المتداولة والمزعوم أنها خاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية في الشرقية، موجهًا بضرورة محاسبة المقصرين.



وأضافت الوزارة أن الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم وجه بضرورة انضباط العملية الامتحانية، وعدم إفساد المشهد خلال امتحانات نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنه لن يفلت من العقاب أي مخالف.



وبدورها، أوضحت مديرية التعليم بالشرقية، أنه تم إلغاء تكليف الملاحظين وإحالة رئيس اللجنة للتحقيق، لافتا إلى أنه سيتم التحقيق ومراجعة مدى تطابق إجابات الطلاب في اللجنة ووجود حالة غش جماعي من عدمها.

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الغش الجماعي داخل اللجانومن الجدير بالذكر أنه وفقًا لتعليقات مديرية التعليم بالشرقية، فإن الواقعة تعود لأمس الثلاثاء أثناء تأدية طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية امتحان مادة الهندسة، وجاري التحقيق مع رئيس اللجنة لمتابعة مدى تطابق الإجابات واتخاذ قرار نهائي.تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لإحدى لجان الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية، وتظاهر بالصورة حالة غش جماعي داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.تعليم المنوفية تحيل مدير إدارة أشمون التعليمة للتحقيق بعد تداول امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعداديةوفي اتجاه متصل، كان محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، قد كشف في وقت سابق، عن صدور قرار بإحالة مدير إدارة أشمون التعليمة للتحقيق بعد تداول امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية الساعة التاسعة ودقيقتان على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش.وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم التأكد من أن الورقة المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي، من لجان أشمون حسب كود معروف لدى التربية والتعليم، وأنه تقرر إحالة مدير الإدارة التعليمية بأشمون للتحقيق وضرورة قيامه بالتحقيق في الأمر وتقديم المسؤول عن تصوير الورقة ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي للقانون.