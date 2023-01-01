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التعليم تنفي أنباء إلغاء الإدارات التعليمية لسد عجز المعلمين: تأكيدات على استمرار عملها

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأنباء المتداولة بشأن إلغاء الإدارات التعليمية ورجوع المعلمين لمدارسهم، والاعتماد على المديريات التعليمية لسد عجز المعلمين.

التعليم تنفي أنباء إلغاء الإدارات التعليمية لسد عجز المعلمين
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن كل ما يثار من منشورات مجهولة على فيسبوك بخصوص قرارات لوزارة التربية والتعليم غير صحيحة تماما، مؤكدا أن أي قرار يتم اتخاذه يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لقاءًا مع عدد من قيادات الوزارة، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس بمحافظات بني سويف، والفيوم، وأسيوط؛ لمناقشة القضايا والمشكلات والخطط المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية.
وأوضح الوزير أن لقاء اليوم يستهدف مناقشة أهم المحاور التي نعمل عليها خلال الفترة المقبلة، لضمان عملية تعليمية جيدة، وتتمثل هذه المحاور في علاج مشكلة كثافة الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، بالإضافة إلى آليات جذب الطلاب للمدارس، ونظام الدراسة بالثانوية العامة لتلبية احتياجات الطلاب.

وقال الوزير: نعمل لأجل مواجهة التحديات الأربعة الرئيسية والانتقال بالمنظومة التعليمية لمرحلة تلبي تطلعات أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن الوزارة لن تطرح حلول تثقل كاهل المعلمين والآليات التي سيتم تنفيذها ستكون بالتعاون بين جميع الأطراف المعنية.

المصدر: cairo24

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