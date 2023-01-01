التعليم تكشف عن حقيقة تحويل معلمي الحاسب الآلي إلى مدرسي رياضيات |تفاصيل



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم ينص على تحويل معلمي الحاسب الآلي الحاصلين على بكالوريوس تجارة و تربوي إلى معلمي مادة الرياضيات لمرحلة الابتدائية

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من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ينص على تحويل معلمي الحاسب الآلي الحاصلين على بكالوريوس تجارة و تربوي إلى معلمي مادة الرياضيات لمرحلة الإبتدائيةوقال الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أنه ليس هناك أي قرار ينص على عمل تحويل اجباري لأي معلم لتخصص آخر لا في تخصص الحاسب الآلى أو غيره خاصة أن الوزارة تستهدف تدريب متقدم لمعلمي الحاسب الآلي خلال العام القادم لتطوير مواد الحاسب والبرمجة الموجود في استراتيجية الدولة لتطوير التعليموأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن حقيقة الأمر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتيح كل عام إمكانية التحويل لمن يرغب من الزملاء من تخصص لآخر طبقا لمؤهله وذلك بضوابط معينة تضعها الوزارة ، لافتا إلى أن الوزارة أعلنت عن فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لجميع السادة شاغلي وظائف المعلمين الذين تم تعيينهم على تخصص مخالف للمؤهل الدراسي الحاصلين عليه وذلك لتدريس المادة التي تتفق مع مؤهله ، كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم لمن يرغب من السادة شاغلي وظائف المعلمين إلى برنامج التدريب التحويلي من التخصصات التي بها زيادة لتدريس المواد التي بها عجز بما يتواءم مع المؤهل الأصلي تحت اشراف الاكاديمية المهنية للمعلمين ، على أن يتم موافاة الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة بكشوف بيانات معتمدة للراغبينوأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن وزارة التربية والتعليم غير مسئولة إلا عما تصدره من قرارات معلنة في بياناتها الرسمية التي يتم نشرها على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوكوحذرت وزارة التربية والتعليم من الانسياق وراء أي أخبار أخرى يتم تداولها على فيس بوك بشكل غير رسمي ، مشددا على ضرورة متابعة قرارات وزير التربية والتعليم من البيانات الرسمية فقط لا غير