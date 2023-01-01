التعليم تعلن بدء التحويلات بين المدارس للعام الدراسي 2025-2026

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صورة الخبر: المديريات التعليمية
المديريات التعليمية

كشفت المديريات التعليمية، بدء التحويلات بين المدارس 2024/2025، أول يوليو المقبل ولمدة شهر ونصف وحتي منتصف أغسطس، وذلك بناء على الكتاب الدوري رقم 40 وفي ضوء القرارات الوزارية الصادرة بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة.

التحويلات بين المدارس 2024/2025

ووجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن التحويلات بين المدارس 2024/2025 وفقًا للضوابط التالية:

- يتم التحويل بين المدارس داخل الإدارات وبين الإدارات داخل المديرية بداية من 1 يوليو وحتي 15 أغسطس.

- تقدم طلبات التحويل مباشرة من مختلف المراحل التعليمية والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية.

- تقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التي تقدم اليها برقم مسلسل في سجل خاص.

- بعد غلق باب قبول الطلبات لا يسمح بقبول طلبات جديدة وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات وترتيبها من الأكبر الي الأصغر سنا.
- يتم قبول الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها ويتم ارسال كشوف بأسماء الطلاب المقبولين تحويلهم الى شئون الطلبة بالإدارة لاعتمادها ويتم اعلان الموافقة على قبول الطلبات خلال 15 يوما من غلق باب التحويلات.

- التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن مع ضرورة مراعاة شرط الكثافة فقط

- ضرورة الالتزام بأحكام المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 عند التحويل في حالة وجود نزاع بين الاب والام يستثني من ميعاد التحويل حالات معينة مثل:

- وفاة ولي الامر.

- النقل الإداري لولي الأمر من محافظة لأخرى.

- حدوث كارثة للأسرة.

المصدر: cairo24

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