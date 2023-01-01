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التعليم تدرس دمج اللغة العربية والتاريخ بمواد المجموع بالمدارس الدولية

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صورة الخبر: اللغة العربية
اللغة العربية

أفادت مصادر لقناة إكسترا نيوز، بأن التربية والتعليم تدرس دمج اللغة العربية والتاريخ ضمن مواد المجموع في المدارس الدولية.

المصدر: إكسترا نيوز

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