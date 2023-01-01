التعليم تتيح نسخا إلكترونية من المناهج الجديدة لـ الصف الأول الإعدادي



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسخًا إلكترونية من مناهج الصف الأول الإعدادي الجديدة التي تم إعدادها لبدء تطبيق نظام التعليم الجديد في الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الجديد 2024-25.

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