التصلب المتعدد: أكثر من مجرد أعراض مزعجة



مرض التصلب المتعدد مرض التصلب المتعدد

يتسبب مرض التصلب المتعدد في إعاقة بالدماغ والحبل النخاعي (الجهاز العصبي المركزي)؛ وذلك لأنه يهاجم الجهاز المناعي (المايلين) الذي يغطي الألياف العصبية.



مضاعفات الإصابة بمرض التصلب المتعدد

ويسبب مرض التصلب المتعدد مشكلات في الاتصال بين الدماغ وبقية الجسم، وفي النهاية يمكن أن يسبب المرض تلفًا أو تدهورًا دائمًا في الألياف العصبية.





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وتختلف مؤشرات التصلب المتعدد وأعراضه اختلافًا كبيرًا من مريض إلى أخر بناءً على موضع تلف الألياف العصبية، وشدته في الجهاز العصبي المركزي.ويفقد المرضى المصابين بالتصلب المتعدد الشديد القدرة على المشي، أما البعض الآخر، فقد يمر بفترات تعافٍ طويلة دون ظهور أي أعراض جديدة وذلك بناءً على نوع التصلب المتعدد لديهم.ولا يتوفر علاج نهائي للتصلب المتعدد، لكن هناك علاجات تساعد في سرعة التعافي من نوباته، وتعديل مسار المرض والسيطرة على أعراضه.وقد يُصاب مرضى التصلُّب المتعدد أيضًا ببعض المضاعفات وفقا لما نشر في موقع “ مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي :_ تيبُّس العضلات أو التشنجات._ الضعف الشديد أو الشلل، وعادةً يكون في الساقين._ مشكلات في المثانة أو الأمعاء أو الوظائف الجنسية._ المشكلات المعرفية، مثل: النسيان أو صعوبات استرجاع الكلمات._ مشكلات مزاجية، مثل: الاكتئاب أو القلق أو التقلبات المزاجية._ نوبات الصرع، رغم ندرة حدوثها