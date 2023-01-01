

التخلص من رائحة الأضاحي التخلص من رائحة الأضاحي



يبحث عدد كبير من المسلمين عن كيفية التخلص من رائحة الأضاحي في عيد الأضحى 2024.



يحرص المسلمون على تقديم الأضحية خلال هذا العيد مهما كانت حالتهم المالية للتقرب إلى الله وتأدية هذه العبادة الدينية على أكمل وجه والحصول على الأجر ولكن إذا تم فعلها داخل المنزل أو أمامه تجد أن رائحة الأضاحي بعد النحر كريهة وتحتاج لتنظيف خاص للتخلص منها.





نقدم لكم في هذا التقرير عدة نصائح تساعد على التخلص من رائحة الأضاحي بعد النحر وجعل أجواء المنزل مريحة، وهى:

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غسل مكان الذبـ.ـح:بعد الانتهاء من عملية الذبـ.ـح، احرص على غسل مكان الذبح بالماء والصابون ثم استخدام مطهر مناسب، مثل الخل أو الكولور المخفف للتخلص من رائحة الأضاحي.تنظيف الأدوات:غسل جميع الأدوات المستخدمة في الذبح وتقطيع اللحم بالماء الساخن والصابون، مع الحرص على إزالة أي بقايا لعملية النحر .تنظيف الأسطح:مسح جميع الأسطح في المطبخ والحمام بالماء والصابون مع بضع قطرات من الخل أو عصير الليمون.تنظيف الثلاجة:تنظيف الثلاجة جيدًا من الداخل وتخلص من أي بقايا لحوم أو دهون، مع الحرص على تهويتها جيدًا للتخلص من رائحة الأضاحي .التهوية الجيدةافتح النوافذ والأبواب:بعد الانتهاء من عملية التنظيف، افتح جميع النوافذ والأبواب للسماح للهواء النقي بالدخول إلى المنزل مما يساعد على التخلص من رائحة الأضاحي.استخدم المراوح:استخدم المراوح لتسهيل دوران الهواء داخل المنزل ونشر الروائح العطرة من العود أو البخور.استخدام المواد العطريةالقهوة:ضع كمية من البن حبوب القهوة المحمصة في أوعية صغيرة وضعها في مختلف أجزاء المنزل لأنها تمتص القهوة الروائح الكريهة وتجعل فيه رائحة جميلة.الفحم:ضع قطعًا من الفحم في أوعية ووزّعها في المنزل، فالفحم معروف بقدرته على امتصاص الروائح الكريهة.الزيوت العطرية:أضف بضع قطرات من الزيوت العطرية، مثل زيت اللافندر أو زيت النعناع أو زيت الورد إلى الماء في وعاء، واتركه يغلي على نار هادئة، ممّا يضفي رائحة عطرة على المنزل.البخور:استخدم البخور العربي المفضل فهو يعطي رائحة جميلةً تدوم لفترة طويلة.استخدام مواد طبيعيةالخل:أضف كوبًا من الخل الأبيض إلى دلو من الماء، واستخدمه لمسح الأرضيات والأسطح، فالخل يعقم الأسطح ويزيل الروائح الكريهة.الليمون:قطع الليمون إلى شرائح رفيعة ووزعه في أوعية حول المنزل، فالليمون يضفي رائحة منعشة ويساعد على التخلص من روائح اللحوم.النعناع:ضع أوراق النعناع الطازجة في أوعية أو علقها في زوايا المنزل فهو ينعش المنزل.