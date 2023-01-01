التحكم في الألوان.. خاصية جديدة تطرح في نظام التشغيل iOS 18 لهواتف ‏iPhone

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خططت شركة Apple لإجراء تحديث كبير لشاشة iPhone الرئيسية في نظام التشغيل iOS 18، وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية.



وقال Mark Gurman، كاتب تقني لدى بلومبرج وله تاريخ طويل في إعداد التقارير عن خطط منتجات Apple، إن iOS 18 سيسمح للمستخدمين بتغيير لون أيقونات التطبيقات ووضعها بحرية في أي مكان على الشاشة.



حاليًا، يسمح نظام iOS فقط بترتيب أيقونات التطبيقات في تخطيط الشبكة، هناك تحسين آخر لا علاقة له بالذكاء الاصطناعي وهو شاشة iPhone الرئيسية التي تم تجديدها.

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سيتيح ذلك للمستخدمين تغيير لون أيقونات التطبيق ووضعها في أي مكان يريدون. على سبيل المثال، يمكنك جعل جميع أيقوناتك الاجتماعية باللون الأزرق أو تلك المتعلقة بالتمويل باللون الأخضر، ولن تحتاج إلى وضعها في الشبكة القياسية التي كانت موجودة منذ اليوم الأول في عام 2007.من المتوقع أيضًا أن يقدم iOS 18 مجموعة متنوعة من التحسينات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نسخ المذكرات الصوتية وتنقيح الصور والبحث السريع في Spotlight وبحث الويب المحسن والردود الذكية والرموز التعبيرية المخصصة والملخصات الذكية وسيري Siri.تخطط Apple للكشف عن نظام التشغيل iOS 18 في مؤتمر المطورين WWDC 2024 في 10 يونيو المقبل، والمؤتمر السنوي يعقد عادة في المقر الرئيسي لشركة أبل.ويمنح البث التلفزيوني للحدث عبر الإنترنت للمطورين في جميع أنحاء العالم فرصة لإلقاء نظرة على ميزات البرامج الجديدة والتحسينات التي تعمل عليها الشركة للعام المقبل.