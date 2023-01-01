التحريات تكشف استيلاء رجلي أعمال على قطعتي أرض للفنانة الجاسوسة حكمت فهمي: فضيحة مدوية تُثير الجدل



حكمت فهمي حكمت فهمي

حصل القاهرة 24 على تحريات هيئة الرقابة الإدارية في القضية المتهم فيها موظف بمحكمة السيدة زينب الجزئية، باشتراكه مع رجلي أعمال – انقضت الدعوى الجنائية بوفاتهما – في ارتكاب تزوير في محررات رسمية بطريق الاصطناع الكامل، للاستيلاء على قطعتي أرض كانتا ضمن ممتلكات الفنانة الجاسوسة حكمت فهمي، التي كانت تتجسس على الجيش البريطاني لصالح القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، والتي آلت إليها عن طريق وقف الأمير عبد الله جاويش مستحفظان.

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التحريات: قطعتا أرض من أملاك الفنانة الجاسوسة حكمت فهمي على كورنيش النيل استولى عليها رجلي أعمال بأوراق مزورةوجاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية لتؤكد قيام الموظف بالمحكمة بالاتفاق مع رجلي أعمال على اصطناع الأوراق المزورة لصدور حكم مزور بصحة ونفاذ عقدي بيع قطعتي الأرض الرقيمتين 109 و109 ب- شارع كورنيش النيل – شياخة الخوخة – بمنطقة مصر القديمة.وأضافت التحريات، أن قطعتي الأرض سالفتي الذكر هما من ضمن وقف خيري للأمير عبدالله جاويش مستحفظان، ومملوكتين لهيئة الأوقاف المصرية.وتبين من الفحص والتحقيق أن قطعتي الأرض كانتا مملوكتين للفنانة الجاسوسة حكمت فهمي، قبل أن يتم فرض الحراسة بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على الوقف بالكامل بما فيه ممتلكات الفنانة التي تشمل قطعتي الأرض وعودتها لهيئة الأوقاف مجددا، ليضع رجلا الأعمال بوضع مخطط للاستيلاء عليها بأوراق مزورة.حملت القضية الرقم 3098 لسنة 2024 جنايات السيدة زينب وتم قيدها تحت رقم 1486 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، وتم التحقيق فيها من قبل المستشار مالك البدويهي وكيل نيابة جنوب القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار شادي البرقوقي المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية.والفنانة الجاسوسة حكمت فهمي تم عمل قصة حياتها فيلم سينمائي حمل اسمها، قامت ببطولته الفنانة نادية الجندي عام 1994.