التجربة الأولى عالميا.. تاكسي جوي ذاتي القيادة لنقل الحجاج في السعودية

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في خطوة استثنائية وتجريبية تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق أول تاكسي جوي ذاتي القيادة لنقل الحجاج خلال موسم الحج لهذا العام، برعاية وحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، صالح بن ناصر الجاسر، تم الكشف عن هذا التقنية النقل الجديدة والمبتكرة.



هذه الخدمة الجديدة تعد نقلة نوعية في تحسين تجربة الحجاج، حيث تهدف إلى تسهيل وتسريع التنقل بين المشاعر المقدسة، وتقديم خدمات لوجستية تشمل نقل البضائع والمعدات الطبية بطريقة صديقة للبيئة ومستدامة.



جوانب الابتكار:

هذه التجربة الجديدة تأتي ضمن 32 تقنية حديثة يتم تطبيقها في موسم الحج هذا العام، وتعكس رؤية المملكة 2030 في تحقيق استدامة قطاع النقل واللوجستيات،تستفيد هذه المبادرة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والطيران بدون طيار لتحسين فعالية النقل وتحقيق أهداف استراتيجية النقل الوطنية.

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التأثيرات المتوقعة:من جهته، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج، أن هذه الخطوة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التنقل الجوي المتقدم، مما يعزز القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة وتسهيل نقل البضائع والمستلزمات الطبية بشكل فعال وفوري.تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المستمرة للمملكة في تبني التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن بأفضل الطرق وتوفير بيئة مثلى لأداء مناسكهم براحة وسلامة.