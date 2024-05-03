البورصة تتراجع بمستهل تعاملات اليوم

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

تراجعت كافة مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات.

وتراجع مؤشر "EGX 30" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 27014 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 5937 نقطة، وهبط "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 8586 نقطة.

وهبط مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 33075 نقطة، وانخفض مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 11684 نقطة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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