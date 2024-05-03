البورصة المصرية تستهل تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي..

ارتفعت كافة المؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع. ارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 27122 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 5980 نقطة، وصعد "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 8635 نقطة.
وصعد مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 33160 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 11707 نقطة.
تداول الذهب
وبدأ الموقع الرسمى للبورصة المصرية، فى تفعيل خدمة نشر أسعار الذهب محليًا بالتعاون مع إحدى الشركات، يأتى ذلك تزامنًا مع إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!