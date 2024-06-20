البورصة المصرية تستهل تعاملات اليوم بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات

ارتفعت كافة مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع.
وارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 28239 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 6277 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 9112 نقطة.
وصعد مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 34710 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 12217 نقطة.
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