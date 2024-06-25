البورصة المصرية تربح 34 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

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اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.931 تريليون جنيه.

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وارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 28340 نقطة، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 6426 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 9270 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 2738 نقطة.وصعد مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 34853 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 12248 نقطة.تداول الذهبوبدأ الموقع الرسمى للبورصة المصرية، فى تفعيل خدمة نشر أسعار الذهب محليًا بالتعاون مع إحدى الشركات، يأتى ذلك تزامنًا مع إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب.ونوه الموقع، إلى أن بيانات الذهب المنشورة استرشادية، وتم إعدادها من قبل إحدى الشركات، وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسئولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.تعريف البورصةوتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، بأنها لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.قواعد البورصةالبورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.