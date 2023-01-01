البهاق: رحلةٌ عبر الأسباب والأعراض والعلاجات



مرض البهاق مرض البهاق

البهاق هو حالة طويلة الأمد تسبب فقدان اللون في بقع على الجلد، ويحدث ذلك عندما يهاجم الجهاز المناعي للجسم عن طريق الخطأ ويدمر خلايا الجلد التي تصنع اللون أو الصبغة (الخلايا الصباغية)، مما يحول الجلد المصاب إلى اللون الأبيض الحليبي.

ويمكن أن يتأثر أي مكان في الجسم، ومعظم الأشخاص المصابين بالبهاق لديهم بقع بيضاء في العديد من المناطق، ويمكن أن تظهر هذه البقع في نفس المنطقة على جانبي الجسم، مثل اليدين أو الركبتين، ويمكن أن تظهر أيضًا فجأة، وتغطي مساحة كبيرة من الجلد، وفقًا لموقع "webMD" الطبي.



أسباب البهاق

عندما يقوم جهاز المناعة في الجسم بمهاجمة الخلايا الصباغية التي تصنع الميلانين وتدميرها، يؤدي فقدان الميلانين إلى فقدان الجلد لونه المميز.



ليس من الواضح ما الذي يحفز جهاز المناعة على مهاجمة الخلايا الصباغية في الجلد، وتشير الأبحاث إلى أن حروق الشمس، أو الاضطراب العاطفي، أو التعرض للملوثات الكيميائية، أو غيرها من الأحداث المجهدة يمكن أن تؤدي إلى البهاق أو تفاقمه.

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على الرغم من أن البهاق يؤثر على جميع الأجناس بالتساوي، إلا أنه يكون أكثر وضوحًا عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.عوامل خطر الإصابة بالبهاقعادة ما يتطور البهاق في وقت مبكر من الحياة، بين سن 10 و30 عامًا، ويظهر دائمًا قبل سن الأربعين.قد ينتشر البهاق في العائلات، من المرجح أن تصاب به عندما يصاب به أحد أفراد عائلتك أيضًا، أو عندما يصاب أفراد عائلتك بالشعر الرمادي قبل الأوان.يمكن لأمراض المناعة الذاتية أيضًا أن تزيد من احتمالات إصابتك، تشمل هذه الشروط:مرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي (التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو)مرض السكر النوع 1مرض اديسونفقر الدم الخبيثصدفيةالتهاب المفصل الروماتويديالذئبة الحمامية الجهازيةمن المحتمل أيضًا أن تكون مصابًا بالبهاق إذا كان لديك أحد أفراد العائلة يعاني من أمراض المناعة الذاتية.أعراض البهاقغالبًا ما يفقد المريض الصباغ بسرعة في عدة مناطق من البشرة عد ظهور البقع البيضاء، قد تبقى كما هي لفترة من الوقت ولكنها تكبر لاحقً،. قد تكون لدي الشخص دورات من فقدان الصباغ واستقراره.يؤثر البهاق عادة على:طيات الجسم (مثل الإبطين)الأماكن التي أصيبت في الماضيالمناطق المعرضة للشمسحول الشاماتحول فتحات الجسمالأغشية المخاطية (الأنسجة التي تبطن أنفك وفمك)الجفونشعرمن النادر أن تعود الصبغة بمجرد ظهور البقع البيضاء.قد يكون لدي المريض أيضًا أعراض أمراض المناعة الذاتية الأخرى بالإضافة إلى البهاق، مثل:تضخم الغدة الدرقية أو تضخمهافقر الدم أو انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء السليمةالوزن الزائد وفقدان العضلاتالشعر الرمادي المبكرتساقط الشعر بشكل غير مكتملضعف