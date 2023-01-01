البقعة الشمسية تطلق توهج كبير

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أطلقت البقعة الشمسية AR3664 العملاقة اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 أقوى توهج في الدورة الشمسية الحالية الخامسة والعشرون بلغت قوته (X8.7) من خلف الطرف الغربي للشمس فهذه البقعة لم تعد ترصد من الارض.



ووفقاً لجميعة الفلكية بجدة ، نظراً لأن البقعة الشمسية خلف حافة قرص الشمس فالتوهج محجوب جزئياً عنا لذلك يمكن انه كان أقوى وان "X8.7" هو تقدير أقل من القوة الحقيقية للتوهج.



لقد تسببت الأشعة فوق البنفسجية الشديدة الناتجة عن التوهج إلى تأين الجزء العلوي من الغلاف الجوي للأرض مما تسبب في انقطاع راديوي عميق على الموجات القصيرة فوق الأمريكتي وربما رصد هواة الاتصالات اللاسلكية والطيارون والبحارة فقداناً مفاجئاً للإشارة في جميع الترددات الأقل من 30 ميجاهرتز.