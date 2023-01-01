البطيخ الأصفر قد يكون مضرًا لمرضى السكري



البطيخ الأصفر البطيخ الأصفر

كشف خبراء التغذية عن بعض المخاطر التي قد تنجم عن تناول البطيخ الأصفر مع منتجات الألبان.

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يتمتع البطيخ الأصفر، المعروف أيضاً بالشمام، بسمعة جيدة كفاكهة منخفضة السعرات الحرارية، إذ يحتوي كل 100 جرام من هذه الفاكهة على حوالي 35 سعرة حرارية فقط.ويعد البطيخ الأصفر مصدراً غنياً بفيتامين سي وبيتا كاروتين، إضافةً إلى مجموعة من فيتامينات B وPP وE، بالإضافة إلى عناصر معدنية هامة مثل البوتاسيوم والحديد والسيليكون.وأشار الخبراء إلى أن البطيخ الأصفر يحتوي على مضادات الأكسدة ويُوصى بتناوله بكمية تتراوح بين 300 و500 جرام يومياً، ولكن من الأفضل أن تكون الحصة الواحدة أقل من 200 جرام.وأوضح الخبراء أن هناك فكرة خاطئة تفيد بأن البطيخ الأصفر قد يكون ضاراً بسبب وزنه، لكن يمكن تفادي المشاكل الصحية باتباع بعض الإرشادات البسيطة، ويُنصح بعدم تناول البطيخ الأصفر على معدة فارغة أو مباشرة قبل أو بعد الوجبات، كما يُفضل تجنب تناوله مع منتجات الألبان.اقرأ أيضًا | عدم تحمل الفركتوز.. اعرف الأسباب والعلاجوأضاف خبراء التغذية أن البطيخ الأصفر قد يكون مضراً لبعض الأشخاص، مثل مرضى السكري، أو لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه هذه الفاكهة.وأوصى بضرورة التحقق من جودة قشرة البطيخ عند الشراء، حيث يجب أن تكون خالية من الأضرار ولونها موحد، مع العلم أن "ذيل" البطيخ الجاف أو الطري لا يشير إلى نضجه بل إلى مدة مرور الوقت منذ قطفه.نصائح رئيسية لاختيار وتناول البطيخ الأصفر بشكل آمن:تجنب تناول البطيخ الأصفر مع منتجات الألبان: هذا يمكن أن يقلل من احتمالية حدوث مشاكل هضمية.لا تأكل البطيخ الأصفر على معدة فارغة أو مباشرة قبل أو بعد وجبة الطعام: يساعد ذلك في تجنب التقلصات المعدية.اختر بطيخاً ذا قشرة سليمة ولون موحد عند الشراء: قشرة سليمة تعني جودة أفضل وطعم ألذ.باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بفوائد البطيخ الأصفر والحفاظ على صحتك في الوقت نفسه.