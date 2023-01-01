البصارة بجوزة الطيب: نكهة غنية ووجبة مغذية



البصارة بجوزة الطيب البصارة بجوزة الطيب





تعد البصارة من أشهر الأكلات الشعبية فى مصر؛ خاصة تكلفتها محدودة ومذاقها شهي وقيمتها الغذائية كبيرة فهى وجبة متكاملة تشمل جميع العناصر الأساسية.



نعرض لكم طريقة عمل البصارة بجوزة الطيب من خلال خطوات الشيف شربيني.

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مقادير البصارة:فول مدشوشبصلملوخية ناشفةكرفس شبت ثومماء مغلىكزبرة خضراءفلفل حارجوزة الطيبكمون ملحفلفلبصل محمر للتقديمجوزة الطيبجوزة الطيبطريقة عمل البصارةفي الكبة اخفقي البصل و الثوم و الكرفس و الكزبرة و الملوخية و الفلفل الحار جيدا.ضعى الخليط السابق فى حلة بها ماء مغلى على النار ثم ضيفى الفول المدشوش وضيفى التوابل وقلبيهم واتركيها حتى النضج لمدة 50 دقيقة على الاقل.ارفعي جميع المكونات تضرب بالخلاط اليدوى و تزين البصارة بالبصل المحمر وتقدم مع الخبز البلدي .