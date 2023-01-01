البسبوسة زي المحلات: سرّ نجاحها في خطوات سهلة

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صورة الخبر: البسبوسة
البسبوسة

تعد البسبوسة من الحلويات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير البسبوسة بوصفة سهلة على طريقة الشيف مروة السجيني .

مكونات البسبوسة
نصف كوب سكر قابل للزياده
نصف كوب حليب
نصف كوب سمن بلدي ( يفضل تسيحه عشان تعرفي تعايري )
ملعقه كبيره عسل نحل
2 كوب الا ربع دقيق سميد او سمولينا
ملعقه صغيره بيكينج بودر

مكونات الشربات
كوب ماء
كوب سكر
نصف ليمون علي النار بعد الغلي لمده دقيقه

طريقه تحضير البسبوسة
هنبس الدقيق محطوط عليه البيكينج بودر مع السمن الاول نتاكد ان كله اتغلف سمن
وبعدين ننزل بالسكر والعسل النحل ونقلب
وبعدين ننزل بالحليب الساخن ونقلب تقليب خفيف لحد لما نلاقي المكونات تجانست ( بتتجانس بسرعه عشان الحليب سخن )

نفردها في صنيه مدهونه سمن او زبده وهتتفرد بسرعه جداا

تدخل الفرن علي الرف الاوسط درجه حراره 180 لحد لما تتحمر من الجوانب

نفتح عليها الشوايه لحد لما تاخد لون من فوق.
اول ماتطلع من الفرن سخنه والشربات يكون سخن نضيف الشربات عليها ونغطيها لمده 10 دقايق

المصدر: elbalad

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