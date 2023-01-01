البسبوسة زي المحلات: سرّ نجاحها في خطوات سهلة

تعد البسبوسة من الحلويات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير البسبوسة بوصفة سهلة على طريقة الشيف مروة السجيني .
مكونات البسبوسة
نصف كوب سكر قابل للزياده
نصف كوب حليب
نصف كوب سمن بلدي ( يفضل تسيحه عشان تعرفي تعايري )
ملعقه كبيره عسل نحل
2 كوب الا ربع دقيق سميد او سمولينا
ملعقه صغيره بيكينج بودر
مكونات الشربات
كوب ماء
كوب سكر
نصف ليمون علي النار بعد الغلي لمده دقيقه
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