آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول 1446هـ الأربعاء 4 سبتمبر

آخر الأخباراخبار المسلمين › البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول 1446هـ الأربعاء 4 سبتمبر

صورة الخبر: شهر ربيع الأول
شهر ربيع الأول

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، موعد غرة شهر ربيع الاول لعام 1446هـ.

2
يولد هلال شهر ربيع الأول مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 57 بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء الموافق 2024/9/3م اليوم التالى ليوم الرؤية).



ووفقا للحسابات الفلكية يكون يوم الثلاثاء 2024/9/3م هو المتمم لشهر صفر 1446هـ، وتكون غرة شهر ربيع الأول 1446هـ فلكيًا يوم الأربعاء 2024/9/4م.

نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.



والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربيع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول 1446هـ الأربعاء 4 سبتمبر

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
35823

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام