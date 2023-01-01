البحث العلمي: مد فترة التقديم لمبادرة تواصل حتى 30 أبريل

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أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تمديد فترة التقديم لمبادرة “تواصل” حتى 30 أبريل، وذلك بسبب الإقبال الشديد على المبادرة.



وأوضحت الأكاديمية، في بيان لها، أن المبادرة انطلقت بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة على منصة بنك الابتكار المصري، وتهدف إلى تعزيز فرص نمو القطاع الصناعي المصري من خلال تقديم حلول تطبيقية للتحديات التي يواجها القطاع.



ووفقًا للبيان الصادر عن الأكاديمية، سيتم تنظيم جلسات تعريفية للتحدي الأول لمبادرة تواصل، وذلك بهدف توضيح كيفية التقديم على الموقع، والحلول التي يمكن التقديم بها للمبادرة، والشركاء الصناعيين، وإجراءات التعاقد مع الفائزين.

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كما ستُعقد الجلسات التعريفية في 1 أبريل في مقر المركز القومي للبحوث، وفي 24 و25 أبريل في مقر الجامعة اليابانية وجامعة الإسكندرية.وفي وقت سابق، عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا مع عدد من رؤساء الجامعات الفرنسية المختلفة، وذلك على هامش مشاركته بالدورة 219 للمجلس التنفيذي لليونسكو، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والسفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا، والدكتور شاهندا عزت الملحق الثقافي المصري بفرنسا.وخلال الاجتماع استعرض الوزير الرؤية الاستراتيجية الشاملة للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التوسع في التعاون الدولي مع المؤسسات التعليمية العالمية تأكيدا لمبدأ المرجعية الدولية، ولزيادة تنافسية التعليم العالي المصري، لافتًا إلى أن مصر تهدف لتكون مركزا للتعليم بإفريقيا.