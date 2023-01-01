الانتخابات الرئاسية الأمريكية .. بايدن يشبه ترامب بقطط الشوارع

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صورة الخبر: بايدن وبوتن
بايدن وبوتن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "لديه مبادئ أخلاقية تشبه القطط الشاردة".

وقال بايدن أثناء حديثه في المناظرة التلفزيونية الأولى قبل الانتخابات هذا العام في أتلانتا مخاطبا ترامب: "لم يرتكب أي رئيس في تاريخنا مثل الجرائم التي لا تزال متهما بها، نذكر الجميع بالعقوبات المدنية المفروضة عليك".

وتابع: "كم عدد مليارات الدولارات التي يتعين عليك دفعها مقابل العقوبات المدنية؟ على جريمة التحرش بامرأة في الأماكن العامة، وعلى ممارسة الجنس مع ممثلة إباحية في الليلة التي كانت فيها زوجتك حاملا، لديك أخلاق مثل قطة ضالة".

وأكد ترامب ردا على ذلك: "لم أمارس الجنس مع أي ممثلة إباحية"، مشيرا إلى أنه سيستأنف قرار المحكمة.

جاءت تصريحات المرشحين الرئاسيين خلال أول مناظرة متلفزة في أتلانتا اليوم الجمعة، والتي تقام للمرة الأولى في التاريخ الامريكي من دون جمهور ولا صحفيين، واستمرت لـ90 دقيقة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل.

المصدر: RT

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