الاحتيال عبر استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي يثير قلقاً متزايداً

استنساخ الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي أصبح تهديدًا متزايدًا في عالم التكنولوجيا، حيث يستخدم المحتالون هذه التقنية لتقليد أصوات الأشخاص الذين تثق بهم بهدف الاحتيال.
ووفقا لموقع ذا صن، يقوم المحتال أولا بجمع البيانات الصوتية، حيث يتطلب استنساخ الصوت تجميع بيانات صوتية للشخص الذي يتم استنساخ صوته ويتم تحليل هذه البيانات لتعلم الخصائص الصوتية الفريدة للفرد، ثم يقوم بتدريب النموذج بعد جمع البيانات.
ويتم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على توليد كلام يشبه الصوت الأصلي، ويتم تحديد النموذج لتقليد النبرة والنطق والتعبيرات الصوتية.
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