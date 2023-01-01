الاحتيال عبر استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي يثير قلقاً متزايداً

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استنساخ الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي أصبح تهديدًا متزايدًا في عالم التكنولوجيا، حيث يستخدم المحتالون هذه التقنية لتقليد أصوات الأشخاص الذين تثق بهم بهدف الاحتيال.



ووفقا لموقع ذا صن، يقوم المحتال أولا بجمع البيانات الصوتية، حيث يتطلب استنساخ الصوت تجميع بيانات صوتية للشخص الذي يتم استنساخ صوته ويتم تحليل هذه البيانات لتعلم الخصائص الصوتية الفريدة للفرد، ثم يقوم بتدريب النموذج بعد جمع البيانات.



ويتم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على توليد كلام يشبه الصوت الأصلي، ويتم تحديد النموذج لتقليد النبرة والنطق والتعبيرات الصوتية.

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ويقوم بإنشاء الكلام , فبمجرد تدريب النموذج، يمكنه إنشاء كلام يبدو مشابهًا جدًا للصوت الأصلي , ويمكن للمحتالين استخدام هذا الكلام للتلاعب بالضحايا والحصول على معلومات حساسة.وأوضحت الصحيفة أنه لحماية نفسك من الاحتيال باستخدام تقليد الأصوات، يجب أن تكون حذرًا دائمًا , فعندما يتصل بك شخص مجهول، تحقق من هويته بشكل مستقل ولا تقدم أبدًا معلومات شخصية حساسة عبر الهاتف، وتقوم بإبلاغ البنك أو الجهة المعنية إذا كنت تشك في أنك تتعرض لمحاولة احتيال.