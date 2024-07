الإنطباعات الأولية لهواتف Galaxy Z Fold 6 و Z Flip 6 الجديدة كُليًا !

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

حصلنا في موبيزل على فرصة لتجربة وإكتشاف هواتف سامسونج القابلة للطي الجديدة كُليًا، Galaxy Z Fold 6 و Z Flip 6، وخلال السطور القادمة سوف نوضح كل ما هو جديد في الأجيال الجديدة من الهواتف القابلة للطي، كما سوف نستعرض ميزات الذكاء الإصطناعي التي طورتها سامسونج بشكل متقدم في هذه الهواتف.

قد يعجبك أيضا...

ميزات الذكاء الإصطناعي :-1- Sketch To Imageمن الميزات القوية في هذه الهواتف هي ميزة الصور الإبداعية، حيث يمكنك رسم رسمة بالقلم الخاص بالهاتف ثم بإستخدام ميزة Sketch To Image تقوم بتحويلها الى صورة إحترافية بأكثر من Style وأسلوب.2- Generative Portraitكما يمكنك إستخدام ميزة Generative Portrait لتحويل صورتك الى صورة كارتونية او 3D او Water Color او غيرها. ويمكنك تحويل أي صورة بدون اشتراط وجودها على هاتفك.3- Circle To Searchميزة Circle To Search الغنية عن التعريف تطورت بشكل كبير في هذه الهواتف، حيث أصبح بإمكانك ترجمة أي شيء أمامك على الشاشة بسهولة فضلًا عن البحث عنه.4- Note Assistيمكنك ترجمة أي ملف PDF ترجمة فورية لأي لغة، واللغة العربية مدعومة، ويمكنك أيضًا ترجمة الصور والفيديوهات. كما يمكنك تسجيل صوت ويقوم الذكاء الإصطناعي بكتابة محتويات التسجيل الصوتي.5- Browsing Assistإذا كنت داخل المتصفح وتتصفح في هاتف Z Fold 6، يمكنك من خلال الذكاء الإصطناعي تلخيص الصفحة والتحكم في حجم الصفحة المُلخصة والصفحة الأصلية، ويمكنك ترجمة كل صفحة فوريًا.6- Interpreterقدمت سامسونج تطبيق منفصل بإسم Interpreter ومن خلاله يمكنك وضع الهاتف بين شخصين يتحدثوا لغتين مختلفتين وسوف يقوم الهاتف بترجمة الحوار بشكل فوري للشخص الاخر.7- Live Translateاما عن الـLive Translate فهو الان اصبح قادرًا على ترجمة المكالمات ترجمة فورية وأصبح مدعومًا في معظم تطبيقات التواصل الإجتماعي مثل واتس اب وماسنجر وانستجرام وتلجرام.8- Composerمن خلال سامسونج كيبورد يمكنك كتابة ايميل بشكل احترافي عن طريق الذكاء الاصطناعي ببعض الكلمات البسيطة سيقوم الـ AI بتوليد نص الايميل كامل باكتر من اسلوب كتابةهاتف Samsung Galaxy Z Fold 6 :-التصميم :-أصبح الهاتف الجديد أخف بشكل ملحوظ عن جيله السابق، حيث يأتي بوزن 239 جرام، وتصميمه أصبح أحلى بفرق ملحوظ، مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus 2 على ظهر الهاتف، ومقاومة ماء وغبار IPX8.تصميم الكاميرات الخلفية تحسن بشكل كبير، وإطاؤ الهاتف أصبح مسطح تمامًا بدون أي إنحناءات، وهو من الألومنيوم بلون مطفي مقاوم للخدش، وسُمك الهاتف وهو مفتوح حوالي 5.6 مللي، ووهو مغلق حوالي 12.1 مللي.الهاتف ينغلق على نفسه تمامًا بدون وجود أية فراغات ظاهرة ما يحسن من التجربة الإجمالية لفكرة الهاتف القابل للطي.ألوان الهاتف , رمادي و أزرق و وردي .الشاشة :-الشاشة الخارجية بقياس 6.3 بوصة Dynamic AMOLED الجيل الثاني، والشاشة مربعة تمامًا وأصبحت أعرض بفرق بسيط عن هاتف Z Fold 5 السابق، ما يجعلها أريح في الإستخدام ولكن ما زالت تحتاج الي ان تكون أعرض، وسطوع 2600 شمعة.الشاشة الداخلية الكبيرة قياس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X بنفس السطوع المُميز 2600 شمعة، وكاميرا سيلفي مدفونة أسفل الشاشة.الشاشات مُبهرة، سواء الخارجية او الداخلية، لكن مازالت تنية الشاشة ملحوظة في الشاشة الداخلية للـZ Fold 6 وهذه تعتبر نقطة سلبية في الهاتف.الأداء :-المعالج المُستخدم هو معالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 3 نسخة Galaxy، نفس المعالج الموجود في Galaxy S24 Ultra بأداء مُبهر، ويعمل الهاتف بـ12 جيجا رام مع نسختين، 256 جيجا او 512 جيجا أو 1 تيرا ( لن تكون متاحة في مصر ) , مع دعم تشغيل شريحتين اتصال ودعم الـ E-sim.البطارية :-بطارية بسعة 4400 مللي امبير بدون تغيير عن الجيل السابق، بسرعة شحن ضعيفة 25 وات فقط.الكاميرات :-لم تقوم سامسونج بتطوير الكاميرات عن الجيل السابق، حيث انها تأتي بنفس العدسة الـ50 ميجا بيكسل المُستخدمة في الجيل السابق، كنا نتمنى ان ترقي الى عدسة 200 ميجا بيكسل.هاتف Samsung Galaxy Z Flip 6 :-التصميم :-حصل Samsung Flip 6 على نفس لغة تصميم Z Fold 6، بحواف ألومنيوم مسطحة مطفية وليست لامعة، وأبعاد الهاتف لم تتغير عن الجيل السابق، ووزنه 187 جرام مثل الجيل السابق.طبقة الحماية على الهاتف Corning Gorilla Glass Victus 2 مع مقاومة للماء والغبار بشهادة IPX8.ألوان الهاتف أزرق و رمادي و أخضر و أصفر , والحلقة حول الكاميرا الخلفية أصبحت بلون الهاتف.الشاشة :-شاشة خارجية Super AMOLED بقياس 3.4 بوصة بسطوع يصل الى 1600 شمعة، والشاشة الداخلية 6.7 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X بسطوع 2600 شمعة وهو نفس السطوع العالي لـ Samsung S24 Ultra .الأداء :-معالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 3 نسخة Galaxy، مع غرفة تبريد مميزة لأول مرة في هاتف فليب من سامسونج مما يضمن لك استقرار الهاتف في المهام الثقيلة ، والهاتف سوف يأتي لأول مرة بـ12 جيجا رام مع نسخة 256 أو 512 جيجا مساحة تخزين ( الـ 512 لن تكون متاحة في مصر ) ، ويقوم بتشغيل شريحة إتصال واحدة والأخرى ستكون E-sim.البطارية :-بطارية بسعة 4000 مللي امبير، بتحسن بسيط عن الجيل السابق، لكن مع نفس سرعة الشحن الضعيفة الـ25 وات.الكاميرات :-الكاميرا الخلفية الرئيسية أصبحت أفضل بدقة 50 ميجا بيكسل بتطور عن الجيل السابق، والهاتف يدعم تصوير بورتريه 1X و 2X، ويقوم بتصوير فيديوهات 4K مع 30 فريم في الثانية.