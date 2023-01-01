الإمارات: تسخير الذكاء الاصطناعي يتيح لقطاع الطاقة فرصاً مهمة

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أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة الإماراتي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» الإماراتية ومجموعة شركاتها، خلال زيارته مقر شركة مايكروسوفت في الولايات المتحدة الأميركية، على أهمية تركيز الشركات على الاستفادة من التكامل بين قطاع الطاقة والذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل منخفض الكربون وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.



والتقى «الجابر» خلال الزيارة مع براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت حيث سلّط الضوء، خلال البودكاست الذي شاركا فيه، على حجم الطاقة اللازمة لتمكين العالم من تحقيق طموحاته في مجال الذكاء الاصطناعي.



وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، أن تسخير قوة الذكاء الاصطناعي يتيح لقطاع الطاقة فرصًا مهمة لبناء شراكات متنوعة عبر قطاعات مختلفة، وإحداث نقلة نوعية في طريقة عمله من خلال استخدام التقنيات الرائدة للذكاء الاصطناعي للمساهمة في الحدّ من الانبعاثات، وتعزيز معايير السلامة.

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وقال: «أمامنا فرصة استثنائية تعد الأهم منذ الثورة الصناعية الأولى، وعلينا استغلالها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».