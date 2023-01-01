الإفراط في شرب المشروبات الغازية يؤدي لزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

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أكد الأخصائيون، أن الشباب الذين يستهلكون كوبين فقط من المشروبات الغازية يومياً عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء قبل بلوغهم سن الخمسين بمعدل يفوق الضعف، وتشير الأبحاث إلى أن استهلاك علبة صغيرة من المشروبات الغازية يومياً يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 16%، وتزيد هذه النسبة إلى 33% خلال فترة المراهقة.

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تشمل هذه النتائج جميع أنواع المشروبات الغازية، بما في ذلك المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية، مما يثير قلقاً بشأن الزيادة الملحوظة في معدلات سرطان القولون والمستقيم المبكر.رداً على هذه النتائج، أشار الأخصائيون إلى اتخاذ إجراءات محددة لتقليل استهلاك المشروبات الغازية بين الشباب، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية قد تكون فعالة في تقليل العبء الصحي المتزايد.من المثير للاهتمام أن الدراسة كشفت أن استبدال المشروبات الغازية المحلاة بالسكر بمشروبات محلاة صناعياً، أو القهوة، أو الحليب منزوع الدسم أو كامل الدسم يمكن أن يقلل من المخاطر بنسبة تتراوح بين 17 و36%.واستندت الدراسة إلى متابعة العادات الغذائية لـ 95464 ممرضة أمريكية تتراوح أعمارهن بين 25 و42 عاماً، وذلك على مدى 24 عاماً منذ عام 1991، حيث قمن بالإبلاغ عن استهلاكهن للطعام والمشروبات عبر استبيانات معتمدة كل أربع سنوات. كما سجلت الدراسة ما استهلكنه بين سن 13 و18 عاماً، وكما هو متوقع، تم تشخيص 109 مشاركين بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين خلال فترة الدراسة. وقد أظهرت النتائج أن الاستهلاك المنتظم للمشروبات الغازية كان مرتبطاً بارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة.وقد أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل إضافية مثل الحالات الصحية، أنماط الحياة، مؤشر كتلة الجسم، واستخدام الأدوية والمكملات، بالإضافة إلى التاريخ العائلي للمرض. وأشار الباحثون إلى أن شعبية هذه المشروبات قد ارتفعت بشكل ملحوظ، خاصة بين الشباب والمراهقين.وتعد الدراسة هي الأولى في ربط المشروبات السكرية بزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء في مرحلة البلوغ، ورغم الزيادة الكبيرة في حالات سرطان القولون والمستقيم المبكر خلال العشرين عاماً الماضية، لا يزال السبب الدقيق غير واضح.وتشير دراسة حديثة إلى أن تناول كوبين فقط من المشروبات الغازية يوميًا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين بأكثر من الضعف، وتحذر الأبحاث من أن هذه العادة تؤدي إلى زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم المبكر، ولذلك، يجب أن يكون هناك توجيهات محددة للشباب للحد من استهلاك هذه المشروبات.بالإضافة إلى ذلك، يُظهر البحث أن استبدال المشروبات الغازية المحلاة بالسكر بالمشروبات المحلاة صناعيًا أو القهوة أو الحليب منزوع الدسم أو كامل الدسم يقلل من المخاطر بنسبة تتراوح بين 17 و36 في المائة.هذه النتائج مستندة إلى تتبع عادات الطعام لأكثر من 95,000 ممرضة في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الدراسة تحمل بعض القيود، إلا أنها تسلط الضوء على أهمية الوعي بتأثير المشروبات الغازية على صحتنا.