الإعلان عن Infinix Note 40X 5G الجديد في الخارج



Infinix Note 40X 5G Infinix Note 40X 5G

في مارس الماضي، بدأت شركة انفينكس بالكشف عن سلسلة Note 40 الجديدة كليًا في الخارج. واليوم، ينضم هاتف جديد كليًا للسلسلة، وهو هاتف Infinix Note 40X 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس، والذي يتم تقديمه بمعالج قوي من ميدياتك مع شاشة مميزة وكاميرا خلفية رئيسية قوية بدقة 108 ميجا بيكسل.

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مواصفات Infinix Note 40X 5G :-وزن 201 جرام وأبعاد 168.9×76.5×8.3 ممخامات خارجية من البلاستيك بالكاملمقاومة للماء والغبار بشهادة IP52دعم تركيب شريحتين إتصال 5G مع كارت ميموري 1 تيراشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1080×2460 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 396 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 500 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتزمعالج ميدياتك Dimensity 6300 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G57واجهة انفينكس XOS 14 مبنية على Android 14مساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام او 12 جيجا رام، والذاكرة UFS 2.2كاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل معها فلاش LED مُزدوج وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsثلاثة كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.75، الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل وهي ماكرو للتصوير عن قُرب، الأخيرة 2 ميجا بيكسل للذكاء الإصطناعيالكاميرات الخلفية معها فلاش LED رُباعي وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1440p@30fpsالسماعات الخارجية تأتي Stereo من DTSالهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليدعم خاصية NFC ومستشعر IR Blasterبصمة الإصبع موجودة على زِر الباورالهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجهمستشعر التقارب الحقيقي موجودبطارية الهاتف بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات وتدعم الشحن العكسي، ويتم الشحن عن طريق USB Type Cألوان الهاتف الأزرق، الأخضر والأسودتم تسعير هاتف Infinix Note 40X 5G الجديد في السوق الهندي للنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 167 دولار أمريكي، ونسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يُعادل 180 دولار أمريكي.