الإعلان عن Infinix Note 40X 5G الجديد في الخارج

Infinix Note 40X 5G
في مارس الماضي، بدأت شركة انفينكس بالكشف عن سلسلة Note 40 الجديدة كليًا في الخارج. واليوم، ينضم هاتف جديد كليًا للسلسلة، وهو هاتف Infinix Note 40X 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس، والذي يتم تقديمه بمعالج قوي من ميدياتك مع شاشة مميزة وكاميرا خلفية رئيسية قوية بدقة 108 ميجا بيكسل.
مواصفات Infinix Note 40X 5G :-
وزن 201 جرام وأبعاد 168.9×76.5×8.3 مم
خامات خارجية من البلاستيك بالكامل
مقاومة للماء والغبار بشهادة IP52
دعم تركيب شريحتين إتصال 5G مع كارت ميموري 1 تيرا
شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1080×2460 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 396 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 500 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز
معالج ميدياتك Dimensity 6300 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G57
واجهة انفينكس XOS 14 مبنية على Android 14
مساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام او 12 جيجا رام، والذاكرة UFS 2.2
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كاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل معها فلاش LED مُزدوج وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
ثلاثة كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.75، الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل وهي ماكرو للتصوير عن قُرب، الأخيرة 2 ميجا بيكسل للذكاء الإصطناعي
الكاميرات الخلفية معها فلاش LED رُباعي وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1440p@30fps
السماعات الخارجية تأتي Stereo من DTS
الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
دعم خاصية NFC ومستشعر IR Blaster
بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور
الهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجه
مستشعر التقارب الحقيقي موجود
بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات وتدعم الشحن العكسي، ويتم الشحن عن طريق USB Type C
ألوان الهاتف الأزرق، الأخضر والأسود
تم تسعير هاتف Infinix Note 40X 5G الجديد في السوق الهندي للنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 167 دولار أمريكي، ونسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يُعادل 180 دولار أمريكي.
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