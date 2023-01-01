الإعلان الرسمي عن ساعة الذكية vivo Watch 3 ECG بسعر 217 يورو

أعلنت شركة vivo مؤخراً عن ساعة vivo Watch 3 ECG الذكية التي تنطلق دون تغيير في التصميم وسعر 217 يورو.
تتميز ساعة vivo Watch 3 ECG الذكية بتصميم يحاكي إصدار الشركة الأصلي vivo Watch 3 التي قدمت في شهر نوفمبر من العام الماضي.
وتنطلق ساعة vivo Watch 3 ECG بتغيير رئيسي في دعم ECG، حيث من المقرر أن تدعم الساعة الذكية رصد تخطيط كهربية القلب لمدة 30 ثانية، ومن ثم تعمل الساعة الذكية على دفع تقرير لتطبيق vivo Health.
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