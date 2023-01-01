الإسبرين أكثر أماناً لمنع الجلطات بعد جراحات العظام

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يحتاج مريض العظام بعد إجراء العمليات الجراحية إلى أدوية سيولة لمنع تكون أي جلطات، وتشير الأبحاث العلمية إلى أن الإسبرين هو أكثر الأدوية فاعلية وأماناً في منع حدوث الجلطات بعد جراحات العظام.

وقال د. خالد عمارة، أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس، إن أن استعمال الأدوية باهظة الثمن والحقن في منع حدوث الجلطات يصاحبه مضاعفات عديدة مثل النزيف وتأخر إلتآم الجروح فضلاً عن التكلفة العالية ولا يحقق فائدة أعلى من الإسبرين.

وتنصح الأبحاث بأن يكون منع حدوث الجلطات معتمد أساساً على تحريك القدم والتدليك والرباط الضاغط والحركة المبكرة أساسا ويمكن إضافة الإسبرين في حالة الخوف من حدوث جلطة أو وجود عوامل أخرى.

ويكون استعمال الأنواع الأخرى والحقن فقط في حالات نادرة مثل الحالات التي سبق وحدث لها جلطة وتشخيصها بالموجات فوق الصوتية ولا تتحرك وترقد تماماً في السرير لفترات طويلة بدون أي حركة في القدم والساق.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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