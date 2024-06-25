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الإحصاء: 1.64 مليار دولار صادرات مصر من الوقود والزيوت المعدنية خلال 4 شهور

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

كشف تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أجمالي صادرات مصر من الزيوت والوقود المعدني بلغ 1.64 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولي من عام 2024

أوضح التقرير قيام مصر بتصدير منتجات بترول بقيمة 1.02 مليار دولار يليها صادرات مصر من البترول الخام بقيمة 344.1 مليون دولار وجاءت صادرات مصر من الغاز الطبيعي الميسيل في المركز الثالث بقيمة 270.21 مليون دولار واحتلت صادرات الفحم المركز الأخير بقيمة صادرات 9.02 مليون دولار .

تعد التجارة الخارجية، أحد العناصر الأساسية في التنمية الاقتصادية؛ نظرًا لأنها تعكس تطور حركة الميزان التجاري ومن هذا المنطلق يحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على توفير كافة البيانات عن حركة التبادل السلعي بين مصر ودول العالم.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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