الإحصاء: 1.64 مليار دولار صادرات مصر من الوقود والزيوت المعدنية خلال 4 شهور

كشف تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أجمالي صادرات مصر من الزيوت والوقود المعدني بلغ 1.64 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولي من عام 2024أوضح التقرير قيام مصر بتصدير منتجات بترول بقيمة 1.02 مليار دولار يليها صادرات مصر من البترول الخام بقيمة 344.1 مليون دولار وجاءت صادرات مصر من الغاز الطبيعي الميسيل في المركز الثالث بقيمة 270.21 مليون دولار واحتلت صادرات الفحم المركز الأخير بقيمة صادرات 9.02 مليون دولار .
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