الأوفر برايس يعود لشيفروليه الدبابة..يصل لـ 50 ألف جنيه ..



شيفروليه الدبابة شيفروليه الدبابة

تعود ظاهرة الأوفر برايس من جديد لبعض الاصدارات المطروحة في السوق المحلي، ومنها النسخة الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة الـ"بيك اب" شيفروليه الدبابة، ويعني مفهوم الأوفر برايس هو فرض زيادة "غير رسمية" من قبل بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري، والذي وصل إلى 40 و50 ألف جنيه لعدد من فئات تلك النسخة.



ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية ومواصفات السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2025



القدرات الفنية للسيارة شيفروليه الدبابة موديل 2025



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تأتي السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 CC، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 79 حصانا و176 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات مانيوال 5 غيار يعمل عبر تقنية الدفع الخلفي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 168 كيلومتر في الساعة.تجهيزات السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2025تضم السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2025 عددًا من التجهيزات منها نوافذ كهربائية أمامية، مكيف هواء، عجلة قيادة باور ستيرنج، نظام صوتي ترفيهي، مدخل USB و AUX، قفل مركزي للأبواب، جنوط.الابعاد الخارجية وقياسات شيفروليه الدبابة موديل 2025ارتفاع السيارة الكلي 1690 مم.الارتفاع عن الارض "الخلوص" 190 مم.الطول الكلي للسيارة 5330 مم.العرض الكلي للسيارة 1775 مم.طول قاعدة العجلات الكلي 3095 مم.سعة خزان الوقود 76 لترأسعار شيفروليه الدبابة موديل 2025 الرسمية في مصرالفئة الأولى موديل 2025 بسعر 1,012,000 جنيه.الفئة الثانية موديل 2025 بسعر 1,015,000 جنيه.الفئة الثالثة موديل 2025 بسعر 1,022,000 جنيه.الفئة الرابعة موديل 2025 بسعر 1,099,000 جنيه.الفئة الخامسة موديل 2025 بسعر 1,106,000 جنيه.