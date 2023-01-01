الأهلي يواجه عقوبة قاسية بسبب مخالفة تعليمات اتحاد الكرة في مباراة الألومنيوم

وكتب خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "اتحاد الكرة بعت لكل الأندية المشاركة في بطولة كأس مصر بضرورة الالتزام بوجود راعي البطولة علي تشيرتات الأندية وممنوع يكون رعاة النادي موجودين إلا النادي الأهلي الوحيد الذي أصر علي وجود الرعاة بتوعه علي فانلته عشان يوافق".
تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على الألومنيوم بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023-202، ليواجه فاركو في الدور التالى من البطولة.
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