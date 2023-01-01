الأهلي يواجه عقوبة قاسية بسبب مخالفة تعليمات اتحاد الكرة في مباراة الألومنيوم



خالد الغندور خالد الغندور



تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على الألومنيوم بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023-202، ليواجه فاركو في الدور التالى من البطولة.

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وكتب خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "اتحاد الكرة بعت لكل الأندية المشاركة في بطولة كأس مصر بضرورة الالتزام بوجود راعي البطولة علي تشيرتات الأندية وممنوع يكون رعاة النادي موجودين إلا النادي الأهلي الوحيد الذي أصر علي وجود الرعاة بتوعه علي فانلته عشان يوافق".وأضاف خالد الغندور: "الأهلي يتأهل لمباراة دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق الألومنيوم بصعوبة".وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:حراسة المرمى: مصطفى شوبير.الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال.الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وكريم نيدفيد وبيرسي تاو ورضا سليم.الهجوم: محمود كهربا.وتواجد على مقاعد البدلاء: خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وطاهر محد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.