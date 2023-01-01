الأهلي يواجه خطر فقدان نجمه: عرض قطري مغرٍ لضم عمرو السولية

وجدير بالذكر أن الدوري القطري، يضم لاعب الأهلي السابق حمدي فتحي، والذي يلعب ضمن صفوف فريق الوكرة.
كشفت قنوات "الكأس" القطرية، عن تلقي عمرو السولية، نجم خط وسط الأهلي، عرضاً من أحد أندية الدوري القطري، للانضمام إليه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، دون الكشف عن اسم النادي الذى يستهدف نجم القلعة الحمراء.
وينتهي عقد عمرو السولية صاحب الـ 35 عاما، مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، وهو الذي انضم للقلعة الحمراء، قادماً من فريق الشعب الإماراتي في عام 2016.
وقالت القناة القطرية: " عمرو السولية لاعب النادي الأهلي المصري يتلقى عرضا من أحد أندية دورينا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".
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