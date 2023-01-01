الأهلي يواجه خطر فقدان نجمه: عرض قطري مغرٍ لضم عمرو السولية

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كشفت قنوات "الكأس" القطرية، عن تلقي عمرو السولية، نجم خط وسط الأهلي، عرضاً من أحد أندية الدوري القطري، للانضمام إليه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، دون الكشف عن اسم النادي الذى يستهدف نجم القلعة الحمراء.



وينتهي عقد عمرو السولية صاحب الـ 35 عاما، مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، وهو الذي انضم للقلعة الحمراء، قادماً من فريق الشعب الإماراتي في عام 2016.



وقالت القناة القطرية: " عمرو السولية لاعب النادي الأهلي المصري يتلقى عرضا من أحد أندية دورينا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

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وجدير بالذكر أن الدوري القطري، يضم لاعب الأهلي السابق حمدي فتحي، والذي يلعب ضمن صفوف فريق الوكرة.وكان السولية قد غاب عن صفوف الأهلي، في مواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، السبت الماضي، بسبب الإصابة، وسيغيب أيضا عن موقعة الإياب، والمقرر لها مساء السبت المقبل على استاد "القاهرة الدولي".ويسعى الأهلي لتحقيق اللقب الثاني عشر في دوري أبطال أفريقيا، ليعزز سجله القياسي في التتويج بالبطولة.