"الأهلي يواجه أزمة جديدة: مستقبل بيبو في خطر



خالد بيبو خالد بيبو



كشف الإعلامي أمير هشام عن أزمة داخل النادي الأهلي، بشأن خالد بيبو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وقال أمير هشام: “هناك أزمة داخل النادي الأهلي بشأن بديل خالد بيبو مدير الكرة، حال الاتفاق على رحيله”.الأهلي يقتنص الدوريوتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدرع الدوري الممتاز في نسخته الحالية، بعد الفوز أمام سموحة بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ24.سجل هدف الأهلي محمد مجدي أفشة "صاحب القاضية" في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تمريرة رائعة من عمر كمال، أحسن أفشة استغلالها وسجل هدفًا رائعًا، ليُعلن فوز الأهلي والتتويج ببطولة الدوري قبل 3 جولات من نهاية الدوري بالنسبة للمارد الأحمر.