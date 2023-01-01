الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة: شوبير يكشف التفاصيل

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صورة الخبر: الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير


شوق الإعلامي أحمد شوبير، جمهوره لاقتراب صفقة جديدة داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ونشر شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة تشويقية ملحقة بشعار الأهلي قبل الإعلان الرسمي عن إحدى الصفقات الجديدة، وعلق : تيك تاك .

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي على ملعب إستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

المصدر: elbalad

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