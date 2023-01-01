الأهلي يضع حلا سحريا للتخلص من بيرسي تاو



بيرسي تاو بيرسي تاو



قال الإعلامي إيهاب الكومي إن النادي الأهلي، تقدم بعرض جديد لبيرسي تاو لاعب الفريق من أجل الرحيل عن صفوف الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية دون أزمات .

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وأوضح الكومي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، إن النادي الأهلي أخطر اللاعب امكانية الرحيل لأي من عرضي كايزرتشيفز الجنوب أفريقي، أو الوداد المغربي مع تنازل الأهلي عن المقابل المادي الذي يحصل عليه نظير رحيل اللاعب.وأفاد الكومي أن اللاعب بيرسي تاويدرس القيمة المالية الكاملة للعرضين مع وكيلته قبل الرد على الأهلي بموقفه النهائي خلال 48 ساعة.وكان مصدر داخل النادي الأهلي ، قد ذكر ان إدارة الكرة بالنادي عرضت 4 لاعبين محليين على المدير الفني للفريق الأول كولر ، والإدارة فى انتظار قرار المدير الفنى الأن .واضاف المصدر أن اللاعبين المحليين الذين تم عرضهم على المدير الفني، يشغلون مراكز الدفاع والجناح والمهاجم من أندية زد وإنبى والطلائع.وتأتي تلك الخطوة تحسبا لعدم إتمام صفقتي التونسي محمد على بن رمضان والمغربي أشرف داري .