الأهلي يضع حلا سحريا للتخلص من بيرسي تاو

وأوضح الكومي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، إن النادي الأهلي أخطر اللاعب امكانية الرحيل لأي من عرضي كايزرتشيفز الجنوب أفريقي، أو الوداد المغربي مع تنازل الأهلي عن المقابل المادي الذي يحصل عليه نظير رحيل اللاعب.
قال الإعلامي إيهاب الكومي إن النادي الأهلي، تقدم بعرض جديد لبيرسي تاو لاعب الفريق من أجل الرحيل عن صفوف الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية دون أزمات .
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