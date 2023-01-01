الأهلي يتمم اتفاقه مع الدحيل القطري بشأن يوسف أيمن

وتابع "اللاعب يملك خبرات جيدة ويحمل الجنسية المصرية ولن يحصل على مقعد لاعب أجنبي. الأقرب ضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند باحقية الشراء".
أتم النادي الأهلي اتفاقه مع الدحيل بشأن يوسف أيمن مدافع الفريق القطري.
ويملك يوسف أيمن مدافع الدحيل الجنسيتين القطرية والمصرية وسيتم قيده كلاعب محلي في حال إتمام الصفقة.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم اتفاقه مع الدحيل القطري لاستعارة يوسف أيمن لمدة موسم مع وجود بند بأحقية الشراء.
وسبق أن صرّح مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري أحد الأسماء المرشحة بقوة لتدعيم صفوف الفريق بعدما نال إعجاب لجنة التخطيط بالنادي".
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