الأعلان عن نتائج الانتخابات البريطانية .. وكير ستارمر رئيسا للوزراء



وكير ستارمر وكير ستارمر



أعلنت نتائج أولية لانتخابات بريطانيا، اليوم الجمعة، وفاز حزب العمال بالأغلبية المطلقة في البرلمان حيث استحوذ حزب العمال على 389 مقعدا برلمانيا من أصل 650.



وبذلك فاز حزب العمال رسميًا بعدد كافٍ من المقاعد في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لعام 2024 ليحظى بالأغلبية في البرلمان، مع استمرار فرز الأصوات، بحسب أسوشيتيد برس.



وسيصبح زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسًا للوزراء ويمكنه تشكيل حكومة أغلبية.

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وأرسل زعيما أستراليا ونيوزيلندا تهانيهما لزعيم حزب العمال كير ستارمر على فوزه في الانتخابات.قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على موقع X إنه يتطلع إلى “العمل بشكل بناء” مع الحكومة البريطانية الجديدة.توجه رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون أيضًا إلى X لتهنئة ستارمر، فكتب: "نيوزيلندا والمملكة المتحدة صديقان عظيمان ويمكنهما فعل الكثير معًا".وشكر لوكسون شكره لرئيس الوزراء ريشي سوناك على خدمته لأمته وصداقته لنيوزيلندا.