الأعلان عن نتائج الانتخابات البريطانية .. وكير ستارمر رئيسا للوزراء

وأرسل زعيما أستراليا ونيوزيلندا تهانيهما لزعيم حزب العمال كير ستارمر على فوزه في الانتخابات.
أعلنت نتائج أولية لانتخابات بريطانيا، اليوم الجمعة، وفاز حزب العمال بالأغلبية المطلقة في البرلمان حيث استحوذ حزب العمال على 389 مقعدا برلمانيا من أصل 650.
وبذلك فاز حزب العمال رسميًا بعدد كافٍ من المقاعد في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لعام 2024 ليحظى بالأغلبية في البرلمان، مع استمرار فرز الأصوات، بحسب أسوشيتيد برس.
وسيصبح زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسًا للوزراء ويمكنه تشكيل حكومة أغلبية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!