الأعراض والعلاج .. مصاب بـ التهاب المثانة



التهاب المثانة التهاب المثانة

التهاب المثانة هو حالة تصيب المثانة، وهي العضو الذي يخزن البول يمكن أن تتسبب هذه الحالة في أعراض مثل ألم أسفل البطن والشعور بالحاجة الملحة للتبول وألم أو حرقان عند التبول.



ونعرض لكم أهم أعراض التهاب المثانة وطرق علاجه وذلك وفقا لما جاء فى موقع “مايو كلينك ”.



أعراض التهابات المثانة

ألم أسفل البطن

الشعور بالحاجة الملحة للتبول

ألم أو حرقان عند التبول

التبول المتكرر، بما في ذلك في الليل

ألم أثناء الجماع

دم في البول

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علاج التهابات المثانةالتهاب المثانة المعدي يُعالج عادةً بالمضادات الحيوية.التهاب المثانة الخلالي لا يوجد علاج شافٍ لهذه الحال لكن يمكن علاج الأعراض بالأدوية والعلاجات الأخرى.التهاب المثانة غير المعدي يعتمد العلاج على الأعراض المحددة.شرب الكثير من السوائل الطبيعية والماءالتبول بانتظام وإفراغ المثانة تمامًا بعد التبولالمسح من الأمام إلى الخلف بعد استخدام المرحاضتجنب استخدام المنتجات المعطرة في منطقة الأعضاء التناسليةشرب الماء بعد الجماع