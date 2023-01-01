الأعراض والعلاج .. مصاب بـ التهاب المثانة

التهاب المثانة هو حالة تصيب المثانة، وهي العضو الذي يخزن البول يمكن أن تتسبب هذه الحالة في أعراض مثل ألم أسفل البطن والشعور بالحاجة الملحة للتبول وألم أو حرقان عند التبول.
ونعرض لكم أهم أعراض التهاب المثانة وطرق علاجه وذلك وفقا لما جاء فى موقع “مايو كلينك ”.
أعراض التهابات المثانة
ألم أسفل البطن
الشعور بالحاجة الملحة للتبول
ألم أو حرقان عند التبول
التبول المتكرر، بما في ذلك في الليل
ألم أثناء الجماع
دم في البول
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