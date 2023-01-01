الأعراض والعلاج .. مصاب بـ التهاب المثانة

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التهاب المثانة

التهاب المثانة هو حالة تصيب المثانة، وهي العضو الذي يخزن البول يمكن أن تتسبب هذه الحالة في أعراض مثل ألم أسفل البطن والشعور بالحاجة الملحة للتبول وألم أو حرقان عند التبول.

ونعرض لكم أهم أعراض التهاب المثانة وطرق علاجه وذلك وفقا لما جاء فى موقع “مايو كلينك ”.

أعراض التهابات المثانة
ألم أسفل البطن
الشعور بالحاجة الملحة للتبول
ألم أو حرقان عند التبول
التبول المتكرر، بما في ذلك في الليل
ألم أثناء الجماع
دم في البول

علاج التهابات المثانة
التهاب المثانة المعدي يُعالج عادةً بالمضادات الحيوية.
التهاب المثانة الخلالي لا يوجد علاج شافٍ لهذه الحال لكن يمكن علاج الأعراض بالأدوية والعلاجات الأخرى.
التهاب المثانة غير المعدي يعتمد العلاج على الأعراض المحددة.

شرب الكثير من السوائل الطبيعية والماء
التبول بانتظام وإفراغ المثانة تمامًا بعد التبول
المسح من الأمام إلى الخلف بعد استخدام المرحاض
تجنب استخدام المنتجات المعطرة في منطقة الأعضاء التناسلية
شرب الماء بعد الجماع

المصدر: elbalad

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